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Dünya 47 milyon Euro çöp oldu! Alman ordusunu şoka sokan gerçek
Dünya

47 milyon Euro çöp oldu! Alman ordusunu şoka sokan gerçek

Alman ordusu tarafından askerlerin koronavirüsten korunması için satın alınan 47 milyon Euro değerindeki 10 milyon maskenin kusurlu olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:42:00 -
47 milyon Euro çöp oldu! Alman ordusunu şoka sokan gerçek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, hükümetler hastalığa karşı önlem almaya çalışıyor. Virüsün yayılması durumunda büyük tehlike arz ettiği askeriyeler için de birçok tedbir alınmaya çalışılıyor. Almanya’da da yeni tip koronavirüsten korunmaları için askerlere 10 milyon adet maske alındı. Ancak maskeler hakkındaki gerçek, orduyu şoka soktu.

Toplam 47 milyon Euro'ya mâl olan 10 milyon adet FFP2 tipi maskenin kusurlu olduğu belirlendi.

Söz konusu maskelerde yetersiz filtre performansı olduğu, hatalı maskelerin yeni ürünlerle değiştirilmesi için harekete geçildiği açıklandı.

1 milyon adet maskenin, Ekim ayında Alman ordusuna teslim edileceği belirtildi.

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