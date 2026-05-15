47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru adım adım...

ALİ MUHİTTİN ESMER/ERZİNCAN

47. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği bu yıl 8-12 Temmuz'da düzenlenecek. Büyük bir coşkuya sahne olacak şenliklerde birbirinden farklı etkinliklerle yine doğa sporlarının nabzı Kemaliye'de tutulacak...

Büyük şölende neler yapılacak?

Doğa ve Adrenalin: Tarihi İpek Yolu Yürüyüşü, yarı maraton, dağ bisikleti, wingsuit atlayışı, kano, rafting, kaya tırmanışı ve Karanlık Kanyon’da gün batımı.

Kültürel Zenginlik: Yerel sanat sergileri, çocuklara özel atölyeler, folklor gösterileri, “Türkülerle Yeşil Eğin” performansı ve fasıl akşamları.

Yerel Lezzetler: Organik ürünler ve el emeği eserlerin sergilendiği stantlar.

Neden Kemaliye?

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Cittaslow ünvanlı ve UNWTO’nun “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri” listesinde yükselen Kemaliye, tarihi evleri, taş sokakları ve Karanlık Kanyon’un büyüleyici atmosferiyle unutulmaz bir deneyim sunuyor.