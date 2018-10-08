461 kişi aranıyor! İlçede seferberlik ilan edildi

49 bin 539 nüfusa sahip Bigadiç’te 50 bin nüfusu tamamlamak için hemşehrilerine çağrıda bulunan Belediye Başkanı İsmail Avcu, 461 kişinin daha nüfusunu ilçeye alması gerektiğini söyledi.

50 binlik nüfusa 461 kişinin kaldığını belirten Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Bigadiçli olup da gerek Balıkesir’de, gerekse yurdun dört bir yanında yaşayan hemşehrilerine geri dönün çağrısında bulundu. Başkan Avcu, yıl sonuna kadar 50 bin nüfusa ulaşmayı umut ettiğini bildirdi.