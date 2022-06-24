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Dünya 460 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu!
Dünya

460 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu!

Japonya'da yaklaşık 460 bin vatandaşın banka hesap numaraları dahil şahsi bilgilerinin bulunduğu flash disk kayboldu. Kripto şifre ile korunan diskteki bilgilerin henüz sızdırılmadığı açıklanırken belediye konu ile ilgili "Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:37:00 -
460 bin kişinin bilgilerinin bulunduğu flash disk ortadan kayboldu!

Japonya'nın Hyogo eyaletindeki Amagasaki Belediyesinde, Kovid-19 mali desteklerinin dağıtılmasına asistanlık sağlayan firma görevlisi çantasını kaybetti. Öte yandan, çantanın içinde, Amagasaki'de kayıtlı ve oturum sahibi 460 bin vatandaşın şahsi bilgilerinin yer aldığı flash diskinde bulunduğu belirtildi.

KRİPTOLU ŞİFRE İLE KORUNUYOR

Disk içerisinde vatandaşların isim, adres, doğum tarihi, banka hesap numaraları dahil kişisel bilgilerin yer aldığı bildirildi. Kriptolu şifre ile korunan flash diskteki bilgilerin sızdırıldığına dair delile henüz rastlanılmadı.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENİNİ YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Olaya ilişkin açıklama yapan belediye "Elektronik bilgilerin ele alınışında güvenlik yönetimini baştan sona temin edeceğiz. Şahsi bilgilerin korunmasının önemine yönelik farkındalığı yükselterek, vatandaşlarımızın güvenini yeniden kazanacağız." denildi.

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