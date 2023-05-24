46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla-Dalaman açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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