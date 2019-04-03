45 yıllık kıyafetlerle geçmişe yolculuk

KARABÜK (İHA) – Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 82. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 1970’li yılların kıyafetleri Sezer Güleç Sergisi’nde görücüye çıktı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 82. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi’nde ‘Sandıktan Çıkanlar’ Sezer Güleç Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KBÜ Sezer Güleç Sanat Galerisinde açılan ‘Sandıktan Çıkanlar’ Sezer Güleç Sergisi’nde 1970-1980’li yılların Türkiye modası Kamil Güleç’in eşi Sezer Güleç tarafından katılımcıların beğenisine sunuldu. 45 yıllık dönem kıyafetlerinin, sandıklardan çıkartılarak, tek tek elden geçirildikten sonra katılımcıların beğenisine sunulan sergi katılımcıları geçmişe götürdü. Yoğun katılımın olduğu sergi ile o dönemi yaşayanların hatıralarını yeniden canlandırmayı ve yeni kuşakları da o döneme götürmeyi amaçlıyor.

Sosyal bir etkinlik oluşturmak için sergiyi açtığını belirten Sezer Güleç, "Ne kadar farklı, ne kadar naif, ne kadar şık hanımlar, ne kadar kıymetli kumaşlar ve çok güzel dikişler. Bunu görsün istedim gençler. Sahipleri anılarında gezindi ama gençlere de görü bakın ne kadar hoş hanım efendiler var Karabük’te demek istedim. Amaç bu, sosyal etkinlik olsun istedim” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Güleç, “Kullan at dönemi beni çok rahatsız ediyor. Kullanıyorlar atıyorlar kaybediyorlar. Bu görmüş olduğunuz giysiler tam 45 yıl saklanmış. Bazı şeyleri saklamayı bilsinler. Geleceğe örnek olsun, geçmişin izi bugüne gelsin. Bunu tavsiye ediyorum. Şık olsunlar kadın gibi giyinsinler. Buda çok önemli. Şimdi çok rahat kıyafetle geziyor gençler” diye konuştu.