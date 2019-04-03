0553 313 94 23

45 yıllık kıyafetlerle geçmişe yolculuk

KARABÜK (İHA) – Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 82.

03 Nisan 2019 Çarşamba 19:05
45 yıllık kıyafetlerle geçmişe yolculuk

KARABÜK (İHA) – Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 82. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 1970’li yılların kıyafetleri Sezer Güleç Sergisi’nde görücüye çıktı.


Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun 82. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi’nde ‘Sandıktan Çıkanlar’ Sezer Güleç Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR A.Ş. Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


KBÜ Sezer Güleç Sanat Galerisinde açılan ‘Sandıktan Çıkanlar’ Sezer Güleç Sergisi’nde 1970-1980’li yılların Türkiye modası Kamil Güleç’in eşi Sezer Güleç tarafından katılımcıların beğenisine sunuldu. 45 yıllık dönem kıyafetlerinin, sandıklardan çıkartılarak, tek tek elden geçirildikten sonra katılımcıların beğenisine sunulan sergi katılımcıları geçmişe götürdü. Yoğun katılımın olduğu sergi ile o dönemi yaşayanların hatıralarını yeniden canlandırmayı ve yeni kuşakları da o döneme götürmeyi amaçlıyor.


Sosyal bir etkinlik oluşturmak için sergiyi açtığını belirten Sezer Güleç, "Ne kadar farklı, ne kadar naif, ne kadar şık hanımlar, ne kadar kıymetli kumaşlar ve çok güzel dikişler. Bunu görsün istedim gençler. Sahipleri anılarında gezindi ama gençlere de görü bakın ne kadar hoş hanım efendiler var Karabük’te demek istedim. Amaç bu, sosyal etkinlik olsun istedim” dedi.


Gençlere tavsiyelerde bulunan Güleç, “Kullan at dönemi beni çok rahatsız ediyor. Kullanıyorlar atıyorlar kaybediyorlar. Bu görmüş olduğunuz giysiler tam 45 yıl saklanmış. Bazı şeyleri saklamayı bilsinler. Geleceğe örnek olsun, geçmişin izi bugüne gelsin. Bunu tavsiye ediyorum. Şık olsunlar kadın gibi giyinsinler. Buda çok önemli. Şimdi çok rahat kıyafetle geziyor gençler” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 19:05
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Genel Sekreteri'nden Golan Tepeleri "Suriye'ye ait vurgusu"
    1. BM Genel Sekreteri'nden Golan..
    2. Kahramanmaraş’ta kaçak kazı yapan iki..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Birlik,..
    4. MHP’li belediye başkanı kapısına 5..
    5. Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı..
    6. Balıkesirspor Baltok-Giresunspor..
    7. Bursa’da korkutan yangın
    8. Çanakkale'deki cinayet
    9. Maçın ardından
    10. "Avrupa Trump'ı tatmin etmekle meşgul"
    11. Binali Yıldırım: "Anıtkabir'deki..
    12. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    13. SSK-Bağ-Kur emeklilik hesaplaması,..
    14. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    15. Kaçan ehliyetsiz sürücü polis otosuna..
    16. "ABD'nin Suriye konusunda net bir..
    17. CHP’liler bağımsız aday Kesimoğlu için..
    18. Binali Yıldırım: "Başka ülkelerdeki..
    19. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    20. Binali Yıldırım: "İstanbul halkı..
    21. Cezayir'de muhalifler ve destekçiler..
    22. Sınır birliklerine komando takviyesi..
    23. Binali Yıldırım: "Seçim bitmiştir,..
    24. Samsun'daki muhtarlık seçimi kavgası
    25. Maçın ardından
    26. Putin ve Tokayev Astana sürecini görüştü
    27. İstanbul'da geçersiz oyların sayımında..
    28. Binali Yıldırım kritik açıklamalarda..
    29. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    30. İsrail askerinin ceset kalıntıları 37..
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!