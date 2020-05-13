45 yaşındaki işçi yük bandına sıkışıp öldü
Zonguldak’ta 45 yaşındaki bir işçi çalıştığı iş yerinde yük bandına sıkışarak yaşamını yitirdi.
Zonguldak’ta 45 yaşındaki bir işçi çalıştığı iş yerinde yük bandına sıkışarak yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir hazır beton firmasında yaşandı. İş yerinde yük bandına sıkışan 45 yaşındaki Mevlüt Kanbak isimli işçi, meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti.
İşçinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.