45 yaşındaki delikanlı gibiyiz

Gayrimenkul sektöründe 40 yılın üzerinde hizmeti olan sayılı firmalar arasında yer alan Sinpaş, Türkiye’nin farklı noktalarının yanı sıra yurt dışındaki girişimleri ile de Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Gayrimenkul geliştirmenin yanı sıra, sanayi, hizmet ve finans ile enerji grubuyla gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettiriyor. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Çelik, sektördeki saygınlıklarının tecrübelerinden kaynaklandığını belirterek, edindikleri tecrübe ile gelecek yıllarda daha hayırlı işlere imza atmaya hazırlandıklarını söylüyor. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi de olan Çelik, “Her ay yapılan Meclis toplantısına katılırım. Meclis üyeleri arasında farklı sektörlerden arkadaşlarımız var. Beni gördüklerinde ilk sordukları şey inşaat sektörünün durumu oluyor. İster plastik sektöründe olsun ister mimarlık hepsinin inşaatla bir şekilde bağlantısı var. Geçen yıl gözler gayrimenkul sektörü üzerindeydi. Çünkü sektör, 200 alt sektörü etkiliyor. Bizim sektör hapşırsa diğer sektörler hasta oluyor” sözleriyle de şu andaki tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. İşte Çelik’in dikkat çekici açıklamaları:

Fedakârlık sürüyor ama…

Şu anda vatandaşlarda gayrimenkul sektörüne karşı bir güven problemi mevcut. Yoksa para da var fırsatlar da. Bugün mevduata yatırılan paranın ne olduğu az çok biliniyor. Farklı yatırım enstrümanlarına yönelenler eninde sonunda gayrimenkule dönüş yapacaktır. Güvensizlik sona ermeye başladığında ben işlerin açılacağını bekliyorum. Bu arada markalı konut projeleri üretenler dahil piyasaya güven telkin eden firmaların işleri de durmuş değil.

Müşteriler en çok neyi merak ediyor?

Sinpaş müşterileri en çok projelerimizi merak ediyor. Biz, stratejimiz gereği SİNPAŞ’tan ziyade projelerimizi öne çıkarıyoruz. Son bir yıldır her bir projemiz için ayrı ayrı kampanya düzenlemiyoruz. Örneğin yeni kampanyamızda 13 projemizde birden tek sloganla ilerledik. Bu yolla müşterimizin kafası da karışmamış oluyor. Sonuçta, hayatında sadece bir defa ev sahibi olabilen milyonlarca insan var. Oturum için ev satın almak isteyenler öncelikle kendisine uygun bir yaşam alanı arıyor. Çocukları için oyun alanından, sosyal alanlarına kadar inceleme yapıyorlar. Yatırım için ev sahibi olmak isteyenler ise öncelikle şirketin referanslarına bakıyor. Sonuçta inşaat kolay bir iş değil. Geri dönüşlere bakılmasını da doğal karşılıyoruz. En önemli işlerden birisi de anahtar tesliminden sonraki süreci yönetmektir. Biz, 5 -10 yıl elimizi bu sitelerin üzerinden çekemiyoruz. Çünkü, satın alanlar Sinpaş’ın gücünü orada da görmek istiyor.

Hangi projemizi satış çıkaracak olursak olalım, her bölgede mutlaka sadık müşteri kitlemiz mevcut. 45 yılda elde ettiğimiz kazanımlardan birisi de bu olmuştur. 45 yılın sonunda geldiğimiz bu noktada sadık müşteri kitlesi yüzde 30 düzeyinde olan ender firmalardan birisiyiz diyebilirim.

12 milyon ek turist getirebiliriz

2018’de 39 bini aşan yabancıya konut satışının önümüzdeki yıllarda yıllık 60-70 bin hatta 80 bini görebileceği bir potansiyel var. Eğer biz yabancıya 1 milyon adet konut satabilirsek yılda en 12 milyonu turisti Türkiye’ye çekeriz. Çünkü Türkiye’den konut alan bir ailenin 4 kişi ve yılda en üç kez Türkiye’ye geldiğini düşünürsek sadece bu yolla 12 milyon turisti Türkiye’ye çekeriz. Ayrıca bu turistler diğerlerinden daha fazla alışveriş yapıyor. Aynı zamanda diğerlerinden farklı olarak mobilya alacak, evinin bakımını yapacak ve devlete emlak vergisi ödeyecek. İnsan çalıştıracak. Dolayısıyla normal turiste göre daha fazla harcama yapacak.

Stok eskiyor, ihtiyaç artıyor

Piyasaya sektörün gidişatıyla ilgili olumsuz mesajlar yayılıyor. Buna karşılık gerçeklere bakmakta yarar var. Türkiye’de konut satışları en az 10 yıl daha artarak sürecektir. 81 milyonluk Türkiye nüfusunun 13 milyonu gençlerden oluşuyor. Bu da bizi Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesi haline getiriyor. Ayrıca her yıl 570 bin evlilik ve 129 bin boşanma oluyor. Gençler ailelerinden ayrı ev çıkıyor. Yabancıya satış artıyor. Bunun yanı sıra konut stoğu da giderek eskiyor. Uzun yıllardan sonra bu yıl faizlerin yükselmesi nedeniyle satışlarda yüzde 2’lik bir düşüş olsa da bütün bunlar Türkiye’de konut satışlarının önümüzdeki 10 yıl boyunca artarak devam edeceğini gösteriyor.

Özelde en fazla üretim bizden

Çelik: “Türkiye’de özel sektörde şu ana kadarki en fazla üretim yapan marka konumundayız. Sinpaş geçen yıl içinde toplamda 7 projede 4 bin 691 bağımsız birimin yapımına başladı. İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa’da bulunan toplam değeri yaklaşık 4 milyar lira civarında olan 13 projenin iletişimleri ve satışına devam ediliyor. Elimizde de bize 6 yıl yetecek arsa stoğumuz var. Bunlar arasında Sefaköy, Halkalı, Ankara Büyükesat’ı ve Marmaris’i sayabilirim. Piyasa stabil olduğun da bu arsalarımızı hemen harekete geçireceğiz.”

Sinpaş OSWE’ye talip çıktı

Konut dışında ki ticari faaliyetlerine dikkat çeken Ahmet Çelik, Almanya’nın Frankfurt şehrinde İngilizlerden satın aldıkları OSWE ticaret ve lojistik kompleksine yabancılardan alım teklifleri geldiğini söyledi.

Ahmet Çelik, “Bizim amacımız geliştirmekti. Ancak satılamayacak mal yoktur. Şu ana kadar birkaç müşteri oldu” dedi. Ayrıca Suudi Arabistan’da bir fabrika yatırımları olduğunu konjonktür düzeldiğinde buradaki tesisi de faaliyete alacaklarını kaydetti.

Almanya’dan Gürcistan’a, Suudi Arabistan’dan Umman’a dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren Sinpaş Holding, 28 şirketi üzerinde 80 ülkeye ihracat yapıyor.

Gacemer: Hedefimizin yüzde 88’i tuttu

Önceki gün gerçekleştirilen 45. Yıl basın buluşmasında açıklama yapan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ise Sinpaş olarak 2018 hedeflerinin yüzde 88 oranında yakaladıklarını söyledi. Geçen yıl bin 62 adet konut satışı yaptıklarını dile getiren Gacemer, 45 yıla 13 projede 3 bin konutu kapsayan kampanya başlattıklarını söyledi. Yüzde 80’ni tamamlanmış ya da yakın zamanda tamamlanmak üzere olan projelerin yer aldığı kampanyada konut fiyatlarının 350 bin liradan başladığını, metrekare satış fiyatlarının ise 5 bin ile 18 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Kampanyanın ilk haftasında 70 civarında konut sattıklarını anlatan Gacemer, bu yıl genelinde ise binden fazla konut satmayı planladıklarını söyledi.

Şikayet edersek nankörlük etmiş oluruz

Konut yatırımı her zaman en güvenilir yatırım aracı olmaya devam edecek. 45 yıl boyunca 61 projede on binlerce konut üreterek yüzbinlerce kişiyi ev sahibi yaptık; sektörde sadece konut değil, iddialı ticari projelerimiz de var. Biz Sinpaş olarak tüm faaliyetlerimizde ülkemize katkı sunmak, müşterilerine ve paydaşlarına değer oluşturmak ilkesiyle hareket ettik. Şikayet edersek nankörlük etmiş oluruz.

Picasso’dan esinlendi 45+5 kampanyasını başlattı

Seba Gacemer, Sinpaş’ın, 45 yılın verdiği güven ve tecrübeyle müşterisine 5 dakikada ev alma kararı verdirtecek kampanyaya imza attıklarını söyledi. Gacemer, Sinpaş’ın 45. yaşına özel olarak başladıkları reklam kampanyasının hikâyesini şu sözlerle anlattı: “Ünlü ressam Picasso bir restoranda otururken garson onu tanır ve ona bir kağıt uzatıp üzerine bir resim çizmesini ister. Picasso, garsonu kırmaz ve hemen bir resim çizer. 5 dakika içinde kağıdı garsona verir ve 1000 dolar ister. Garson çok para istediğini vurgulayarak “Ama 5 dakikada çizdiniz. Bunun için 1000 dolar mı istiyorsunuz” diye tepki gösterir. Picasso’nun cevabı: ‘Sadece 5 dakika değil, 40 yıl artı 5 dakika…’ olur… Biz de, bu hikâyeden yola çıkarak 45 yıl + 5 dakika kampanyalarını kurguladık.“

Ailenin Ahmet Abisi

Çelik Ailesinin birbirine olan sıkı bağları sayesinde SİNPAŞ markasının bugünlere güçlü bir şekilde geldiğini söyleyen Ahmet Çelik’e “Ailenin de Ahmet Abisi’’ olarak görünüyor musunuz sorusunu sorduğumuzda gülümseyerek şu cevabı verdi: “…Bizim başımızda Avni Çelik gibi mükemmel bir liderimiz var. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizleri uzun yıllardır nakış nakış dokuyarak yetiştirdi. Nitekim yöneticilerimiz arasında yer alan Seba Gacemer Hanım 29 yıldır bizlerle çalışıyor. Mahmut Sefa 22- 23 yıldır Sinpaş’ta. Bu süreler bir şirket için önemlidir. Hepimiz bir aile ruhu ile üreterek, çalışarak şirketimizi inşallah 50. yıla taşıyacağız.”

İşte enerji kaynağım

Çelik: “İşimiz bizim için bir değerdir. Tabi ki, sürekli hareket halindeyiz ve çalışan her insan gibi bizler de yoruluyoruz. Benim yeni enerji kaynağım ise torunum. Ahmet, ailemize de inanılmaz bir enerji saldı. Onun dünyaya gelişiyle birlikte kendimi yaşlanmış hissedeceğimi düşünüyordum ama öyle olmadı. Meclis Başkanımız Binali Yıldırım Bey’in torunlarına olan sevgisini dile getirdiği gibi ben de geçmişte çocuklarıma olan sevgim kadar şu anda torunuma odaklandım. Aileler, ne çocuklarını ne de torunlarını sevgilerinden mahrum etmemeliler” dedi.

Ben olsaydım...

Bizler, çok çalışarak bu noktalara geldik. Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Avni Bey, sosyal sorumlulukları yerine getirme konusunda oldukça titiz. Boğaziçi Vakfımızda gençler için çok şeyler yaptık. Bunlar diğer şirketlere de örnek olacak çalışmalardır. Öte yandan kendi adıma yabancı dilimi geliştirmeyi çok isterdim. Zaman ayıramadım. Yüksek lisans da yapmak isterdim, o da kısmet olmadı. Yaşadıklarım iyisiyle kötüsüyle bir hayat tecrübesi oldu. Bunları da gerektiğinde paylaşabiliyorum.

(Ahmet Çelik)