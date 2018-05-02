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4,5 milyon liralık kaçak oyuncak ele geçirildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir depoya yapılan baskında 4,5 milyon lira değerinde, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:55
4,5 milyon liralık kaçak oyuncak ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan, gümrük kaçağı 229 bin 193 oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:55
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