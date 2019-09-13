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45 ilde dev FETÖ operasyonu! 165 gözaltı...

2012 Kaymakamlık sınavı sorularının hain FETÖ'cüler tarafından sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimlerden 83'ü yakalandı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:19
45 ilde dev FETÖ operasyonu! 165 gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY mensuplarınca sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 83'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişi hakkında 45 ilde eşzamanlı gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şu ana kadar 83 şüphelinin gözaltına alındığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, birçok örgüt mensubu etkin pişmanlıktan yararlanıp sınavla ilgili bilgi verdi. Örgüte bağlı evlerde soruları aldıklarını bildiren itirafçılar, sınavda da aynı soruların çıktığını belirtti.

Örgüt evlerinde takım elbise giydirilerek mülakat provası yapıldığını da aktaran itirafçılar, mülakatta çıkacak soruların burada kendilerine verildiğini bildirdi.

ÖSYM'nin yaptığı analizlerde de zanlıların cevap kağıtlarının bire bir benzeştiği tespit edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:19
  1. FETÖ
  2. sınav sorularının çalınması
  3. sınav soruları
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. FETÖ/PDY

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