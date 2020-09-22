45 günde 2 kez koronavirüs kaptı

Evde kendini izole ederek hastalığı atlatan Çakmak’ta 17 Eylül’de tekrar koronavirüs semptomları gözüktü. Yaptırdığı test sonucu 2. kez koronavirüs vakasına yakalandığını öğrendi.

3 Eylül’de burun ameliyatı olduğunu ve ameliyattan 2 hafta sonra ağır belirtiler gösterdiğini söyleyen Çakmak, “Şikayetlerim var tabii ki. Geceleri uyuyamıyorum, halsizlik ve öksürük var. Evde karantina sürecini geçiriyorum. Ama yakın zamanda yeni bir test daha yapacaklar. Bakalım sonuç bu kez nasıl çıkacak. Gerçekten merak ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Baş ağrısı, halsizlik, eklem yerlerimde ağrı, yüksek ateş belirtilerinden sonra hastahaneye gittiğini söyleyen Çakmak, tomografisinin çekildiğini ve kanında yüksek oranda enfeksiyon, ciğerlerimde ise buzlu cam görüntüsünün tespit edildiğini söyledi.

Doktorların da bu duruma şaşırdığını söyleyen Yalçın Çakmak, “PCR testim de pozitif çıktı. 19 Eylül'de ikinci test yapıldı ve negatif sonuç çıktı. son yaptırdığım test negatif çıksa da ben bu sonuca güvenmiyorum. Şu an yaşadığım rahatsızlıklar ve durumumdan dolayı hala koronavirüs hastası olduğumu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Hastalığa ilk yakalandığında kendisini hiç kötü hissetmediğini söyleyen Çakmak, şu an son testin negatif çıkmasına rağmen gece uyurken nefesinin kesildiğini ve boğulacak gibi olduğunu söyleyerek “Kimse Kovid-19 oldum, kurtuldum, bu hastalığı atlattım diye düşünmesin.” uyarısında bulundu.