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Yerel 45 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

45 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 15:13:00 -
45 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyünde yaptığı yol uygulamasında 6 araçta Suriye, Fas ve Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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