0553 313 94 23

45 dakikada reflüye son

20 yıllık reflü hastası Hilmi Kadıoğlu’nun “Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi Yöntemi” ile sağlığına kavuşması sonrasında Op.

03 Eylül 2019 Salı 11:18
45 dakikada reflüye son

20 yıllık reflü hastası Hilmi Kadıoğlu’nun “Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi Yöntemi” ile sağlığına kavuşması sonrasında Op. Dr. Serkan Ayhan ilaçla ve diyetle tedavi edilemeyen reflü şikâyetlerinin bu ameliyatla kesin sonuca ulaşıldığını söyleyerek bilgilendirmelerde bulundu.


Reflü hastalığı diğer adıyla GERD, beslenme alışkanlıkları nedeni ile olan ve mide asidinin yutağa, oradan da ağıza kadar çıkan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Oldukça yaygın bir sağlık sorunu olan reflü günümüzde ise her 4 kişiden birinde bulunuyor. Her ne kadar beslenme alışkanlıkları değiştirilmeye ve ilaçlarla önlenmeye çalışılsa bile her zaman sonuç alınamamakla birlikte artık dünyada 20 yıldır uygulanan Floppy Nissen Fundoplication ameliyatı ile hastalık son bulabiliyor.


Kıbrıs’ta 20 yıldır Reflü Hastalığı olan Hilmi Kadıoğlu 10 yıldır mide koruyucu ilaçlar kullanmasına ve diyet yapmasına rağmen midede yanma, ekşime, öğürme, geğirme, ağza acı su gelme ve öksürük gibi şikâyetlerle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu ve Op. Dr. Serkan Ayhan’ın gerçekleştirdiği Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi Yöntemi ile sağlığına kavuştu. Bu anlamda Op. Dr. Serkan Ayhan, özellikle yıllardır reflü hastalığı ile mücadele eden hastalar için başarı sonucu yüzde 99 olan ameliyat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Serkan Ayhan öncelikle Hilmi Kadıoğlu’nun hikâyesinden yola çıkarak süreçten bahsetti. Ayhan, “İki yıl önce hastaya mide endoskopisi yapılmış.Mide kapağının açık olduğu, mide fıtığı bulunduğu, yemek borusunda iltihabi reaksiyon ve ileri derecede yarası olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylenmiş.Ancak hasta ameliyat yapabilecek doktor bulamadığı için ilaç kullanmaya devam etmiş” ifadelerini kullandı.


Ameliyat 30-45 dakika sürüyor


Kısa bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayan Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Kliniği’ne başvuran Hilmi Kadıoğlu’nun muayene ve kan tetkikleri sonrası ameliyat tekniği konusunda bilgilendirildiğini, onayı alındıktan sonra yatışının yapıldığını ve aynı gün içerisinde ameliyat edildiğini belirten Ayhan, “Reflü cerrahisinde altın standart kabul edilen dünyanın en güçlü yöntemi, Floppy Nissen Fundoplication ameliyat tekniğidir.Kapalı yöntem olarak uygulanan bu ameliyat, hasta açısından da son derece kolay olup, yaklaşık olarak 30 ile 45 dakika arası sürmektedir” dedi.


Bir Günde Taburcu


Genel anestezi altında uygulanan ve 45 dakika süren ameliyat sonrası 4. saatte hastaya su içirildiğini, 5. saatte ise hastanın ayağa kaldırılıp dolaştırıldığını, ertesi sabah ise taburcu edildiğinikaydeden Op. Dr. Serkan Ayhan, ameliyatın ertesi gününde hastanın tüm şikayetlerinin tamamen sona erdiğini, her şeyi yiyip içmeye başladığını ve ilaç tedavisinin de tamamen sonlandırıldığını bildirdi.


“Ameliyat sonrası şikayetler yüzde 99 sona eriyor”


“Bu yöntemin özelliği, ameliyatın bitiminden itibaren bütün şikayetlerin yüzde 99 oranında sona ermesi ve bir daha ilaç kullanımına gerek kalmamasıdır.Hastanın bir daha reflü şikayetinin olması söz konusu değildir.Hastanın yemek borusundaki kanser riski taşıyan ileri evre yaralar da ameliyat sonrası kendiliğinden iyileşecektir” şeklinde konuşan Ayhan,“Hastanın yirmi yıllık reflü şikayetine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde son vermiş bulunuyoruz” dedi.


Floppy Nissen Fundoplication cerrahi yönteminin dünyada 20 yılı aşkın bir süredir uygulandığını söyleyen Op. Dr. Serkan Ayhan, toplumda çok sık görülen ve kronikleşebilen reflü hastalığının bazen ilaçlarla kesin tedavi şansının bulunmadığını, bu tür durumlarda ise hasta şikayetlerinin ameliyatla tamamen sona erdirilebildiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen ticaret hacmi Arapça tercümanlara olan ihtiyacı artıyor
    1. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    2. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    3. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    4. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam..
    5. İşadamları:
    6. "Büyük Çamlıca Camisi bir kültür..
    7. MediaMarkt'tan oyunseverlere büyük..
    8. Muş Belediyesinden örnek davranış
    9. THY'den ucuz bilet kampanyası!
    10. Rize'de heyelan tehlikesi! Evler..
    11. Brokoli temizlemenin püf noktası
    12. Asırlık çınar ağacı aracın üzerine..
    13. EFE’nin starları açıklandı
    14. Dr. Hasbay: “Enzime dirençli..
    15. Haydi kadınlar spora
    16. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman..
    17. Cezaevinden izinli çıktılar uyuşturucu..
    18. Kütahya Evliya Çelebi Mehteran..
    19. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    20. Çeşme Belediyespor sezona hazır
    21. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    22. Sağlıkta hasta odaklı iş birliği
    23. Balıkesirspor'da transferin son..
    24. Kahvaltıda İçebileceğiniz bitki çayları
    25. 45 dakikada reflüye son
    26. Yüksek ses çıkartıyor diye karı-kocaya..
    27. Toparlanma sinyali
    28. Seyir halindeki otomobilin motor..
    29. Yağlı güreş sevdalısı kentin..
    30. Iğdır’da sıcak hava yerini yağmura..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız