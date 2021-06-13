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Ekonomi 45 adet taşınmaz kiraya verilecek
Ekonomi

45 adet taşınmaz kiraya verilecek

Mülkiyeti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığına ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 13:20:00 -
45 adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00’dan itibaren ilanda belirtilen saatlerde, Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümeni’nce yapılacak.         

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00TL (Yüzlira) karşılığında Belediyenin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.

İsteklilerin 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar, Geçici Teminatını yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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