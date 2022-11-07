44 Yıllık maratonu da eline yüzüne bulaştırdı! Beceriksiz Ekrem

İstanbul’u 3 yılda 58 milyar lira borçlandıran, toplu ulaşımı iflasa sürükleyen, sıfırdan başlayıp bitirdiği bir tek projesi bulunmayan, hizmetten çok tatilleri ve yabancı elçilerle yaptığı balık ziyafetleriyle gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beceriksizliğine yeni bir halka daha ekledi. Seçim sürecinde ‘Sporda büyük atılım gerçekleştireceğiz’ diyerek propaganda yürüten CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından dün 44’üncüsü düzenlenen ve ‘Dünyanın en iyi ilk 10 maratonu” arasında yer alan İstanbul Maratonu’nu resmen eline yüzüne bulaştırdı. Bir saat 15 dakika gecikmeli başlayan maratona halk ıslıklarla ve yuhalama sesleriyle tepki gösterdi. Koşunun başlangıcında yaşanan aksaklıklar sebebiyle vatandaşlarla profesyonel sporcuların aynı anda koşmasıyla da büyük bir kaos meydana geldi. 30 bini sporcu olmak üzere yaklaşık 60 bin kişinin katıldığı maratonda yaşanan izdihamda özellikle engelli araçlıları ile yaşlı ve çocuklar zor durumda kaldı. Geçmiş dönemlerde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı maratonda 3 km mesafe arasına konulacağı söylenen içme suları ile yarış sonunda sporculara ikram edilen sandviçlerin iptal edilmesi ise maratona katılanları zor durumda bıraktı.

Vatandaş isyan etti

Yarım asırlık güzide maratonu berbat eden CHP’li yöneticilere tepki gösteren vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya platformlarında şu şekilde dile getirdi.

• İmamoğlu’nun beceriksizliğine tepki gösteren ‘seyyariteyyar’ adlı Twitter kullanıcı, “Hep şov. Senin yüzünden 1 saat 10 dk ayakta bekledik. Miting mi maraton mu belli değil. Tatilde olsan daha iyiydi” paylaşımını yaptı.

• İmamoğlu’na tepki gösteren Fatih Şahin ise “Önceden 15 dk’da başlayan halk yürüyüşünü 1.5 saat gecikme ile başlattınız. Aferin. Daha yürüyüşe başlamadan 2 saat ayakta bekleterek yordunuz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

• Sinan Tekinel adlı vatandaş, “3 kilometrede bir su var denildi. 6 km boyunca su yoktu. Tebrikler İBB” tepkisini gösterdi.

• Sosyal Medya platformu Instagram’dan sitem eden ‘brcnspor’ adlı kullancı ise, “Bu kadar kötü bir organizasyon görmedim. 1 saattir insanlar bekliyor” tepkisini dile getirdi.

• ‘harunozcan52 adlı sporsever ise, “1 sattir başlamasını bekliyoruz. Rezillik resmen” paylaşımıyla CHP yönetimine isyan etti.

İstanbullu beceriksizliğe bizzat tanık oldu

İBB’nin beceriksizliğini Akit’e değerlendiren AK Parti İBB Grup Sözcüsü Av. Murat Türkyılmaz, “İnsanlar bu maratona yıllardır hafta sonu geçirmek, aileleriyle ve çocuklarıyla keyifli bir spor organizasyonu içerisinde yer almak için katılıyor. Bu yıl 60 bin kişi maratona katıldı. Ama daha maratonun başlangıcında yuhalamaya gidecek kadar vatandaşların rahatsız olduğu bir görüntü oluştu. İBB yönetimi sınıfta kaldı. Belediye lojistik anlamda insanlara destek veremedi. Daha önce su, sandviç, meyve suyu ikramları olurdu ama onların verilmediğini gördük. Bu maraton için elma, muz ihaleleri yapılmıştı. İBB tarafından bunların verilmediği, dağıtılmadığı ile ilgili bana gelen bilgiler var. Yani, yıllardır devam eden, oturmuş bir sistemi dahi işletemediler. İstanbullular bugün, bizim anlattığımız, izah etmeye çalıştığımız beceriksizliğe bizzat şahit oldular. Ulaşımda yaşadıkları sorunlar gibi sadece keyif için yapılan bir maratonda bile bu kadar basit bir organizasyonun başarılamadığını gördüler” ifadelerini kullandı.