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44 yıl önce gazi oldukları topraklara gidiyorlar

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gazi, 44 yıl sonra KKTC'ye uğurlandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 00:02
44 yıl önce gazi oldukları topraklara gidiyorlar

Elazığ'da 21 Kıbrıs gazisi, belediyenin organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 21 gazi, 44 yıl sonra KKTC'ye gitti. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'a gezi talebinin gazilerden geldiğini ve kendilerinin de bu talepten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

21 gaziyi Kıbrıs'a uğurladıklarını aktaran Yanılmaz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu vatan gazilerimize minnettardır. Eğer bugün bu ülkede hür ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, güçlü bir ülke olma yolunda adım adım ilerliyorsak bunda şehitlerimizin ve gazilerimizin çok büyük etkisi var. Gazilerimizin mutlu olması ve yüzlerinin gülmesi için bütün imkanlarımızı ortaya koyacağız. Kıbrıs Barış Harekatı'nda askerlerimizin vermiş olduğu mücadele bir daha yerinde yad edilecek."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut da gazilere verilen bu değerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

'Ülkemize alnımız ak bir şekilde döndük'

Kıbrıs gazisi Mehmet Savaş, Kıbrıs'ta görev arkadaşlarından çoğunun şehit olduğunu söyledi.

Arkadaşlarından sadece iki kişinin gazi olduğunu gördüğünü belirten Savaş, "Yanımda çok arkadaşım şehit oldu. Ama ülkemize alnımız ak bir şekilde döndük. Biz onlara yenilmedik onlar bize yenildi." diye konuştu.

Gazi Kudbettin Aydın ise "Biz savaşırken onlara eziyet etmedik. 44 yıl önce savaşmaya gittiğim topraklara şimdi gezmek için gitmek beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 00:02
  1. Elazığ
  2. Aydın
  3. Kıbrıs Gazileri
  4. KKTC

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