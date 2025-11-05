  • İSTANBUL
44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara'da! Türkiye diplomasi köprüsü
Gündem

44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
44 ülkeden 99 Başkonsolos Ankara’da! Türkiye diplomasi köprüsü

Dışişleri Bakanlığı, 44 ülkedeki 99 başkonsolosu Ankara’da bir araya getiren “Başkonsoloslar Konferansı”na ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, “Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız” temasıyla Türkiye’nin diplomatik vizyonunu öne çıkaracak.

Türkiye, küresel diplomaside vites yükseltiyor. Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki temsil ağını daha da güçlendirecek “Başkonsoloslar Konferansı”nı 6-8 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenleyecek.

Etkinlik, “Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız” temasıyla Türkiye’nin diplomatik vizyonunu öne çıkaracak.

Bu yıl ilk kez toplanacak konferans, Türkiye’nin 44 ülkedeki 99 başkonsolosluğunu aynı çatı altında buluşturacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım’da yapacağı konuşmayla konferansın resmi açılışını gerçekleştirecek. Etkinliğe, diğer bakanlıklar ve kurumların üst düzey temsilcileri de katılarak başkonsoloslarla istişarelerde bulunacak.

KÜRESEL ETKİ, GÜÇLÜ DİPLOMASİ

Oturumlarda, vize ve göç politikalarından kamu diplomasisine, yurt dışı tanıtım faaliyetlerinden İslam karşıtlığıyla mücadeleye kadar pek çok başlık ele alınacak. Türkiye, başkonsolosluk hizmet kalitesini yükseltmeyi, yurt dışında yaşayan 7,8 milyon Türk vatandaşına verilen hizmetleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye, dünyada en fazla başkonsolosluğu bulunan ilk üç ülke arasında yer alıyor. Avrupa’da 52, Asya’da 29, Amerika’da 10, Afrika’da 6 ve Okyanusya’da 2 başkonsoloslukla küresel ölçekte diplomasi köprüsü kuruyor.

