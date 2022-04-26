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Ekonomi 44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL
Ekonomi

44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL

Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi '44 milyar dolar kaç lira yapıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 44 milyon dolar kaç TL yapıyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-26 00:25:00 -
44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL

Twitter, Elon Musk'ın oldu. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi.  Peki, 44 milyar dolar kaç TL yapar?

44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL

Twitter’ın satışının ardından pek çok kişi 44 milyar doların TL karşılığı merak etmeye başladı. 44 milyar dolar; 650.333.200.000,00 TL karşılığındadır.

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