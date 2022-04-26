Twitter, Elon Musk'ın oldu. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Peki, 44 milyar dolar kaç TL yapar?

44 milyar dolar ne kadar ediyor? 44 milyar dolar kaç TL

Twitter’ın satışının ardından pek çok kişi 44 milyar doların TL karşılığı merak etmeye başladı. 44 milyar dolar; 650.333.200.000,00 TL karşılığındadır.