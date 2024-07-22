43 yıl suçsuz yere hapis yattı! Serbest bırakıldı!

Sandra Hemme, Kasım 1980'de St Joseph, Missouri'de kütüphane çalışanı Patricia Jeschke'yi bıçaklayarak öldürmekten suçlu bulunduğunda 20 yaşındaydı. Kendisine ömür boyu hapis cezası verildi. Davasıyla ilgili yapılan incelemede, bir psikiyatri hastanesinde ağır sedasyon altında yaptığı itiraf dışında, onu suçla ilişkilendiren hiçbir kanıt bulunmadığı ortaya çıktı.

Masumiyet Projesi'ndeki hukuk ekibi, Bayan Hemme'nin nihayet ailesiyle yeniden bir araya gelmesinden dolayı minnettar olduklarını ve onun adını temize çıkarmak için "mücadeleye devam edeceklerini" söyledi.

Deliller gözardı edilmiş

İncelemede, bunların hiçbirinin o sırada Bayan Hemme'nin savunma ekibine açıklanmadığı belirtildi.İnceleme, yerel polisin, daha sonra başka bir suçtan hapse giren ve 2015 yılında ölen kendi polis memurlarından biri olan Michael Holman'ı doğrudan işaret eden kanıtları göz ardı ettiğini ortaya çıkardı.

Holman'ın kamyonu cinayetin işlendiği gün bölgede görüldü, mazereti doğrulanamadı ve hendekte bulduğunu iddia ederek Patricia Jeschke'nin kredi kartını kullandı. Bayan Jeschke'nin babası tarafından tespit edilen bir çift özel altın küpe de Holman'ın evinde bulundu.

İncelemede, bunların hiçbirinin o sırada Bayan Hemme'nin savunma ekibine açıklanmadığı belirtildi.

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Ailesiyle hasret giderdi!

Serbest bırakıldıktan sonra yakındaki bir parkta ailesiyle yeniden bir araya geldi ve orada kız kardeşine, kızına ve torununa sarıldı.

Babası bu hafta hastaneye kaldırılmıştı ve palyatif bakım alıyordu. Hukuk ekibi, mümkün olan en kısa sürede onu ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Savunma avukatı Sean O'Brien, Star'a hayatının çoğunu hapishanede geçirdiği ve sosyal güvenlikten yararlanamadığı için hâlâ yardıma ihtiyacı olacağını söyledi.