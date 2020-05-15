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Gündem

43 ilin geçiş noktası! Teker teker inceliyorlar

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de, polis ekiplerince gece yarısı gerçekleştirilen uygulamada sürücülerin ve yolcuların belgelerini kontrol etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 05:13:00 - 2020-05-15 05:15:13
43 ilin geçiş noktası! Teker teker inceliyorlar

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki denetim noktalarından biri de Kırıkkale. 'Kilit kavşak'tan giriş-çıkış yapmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince tek tek denetlenmeye devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri ve diğer evrakları tek tek incelendi. Durdurulan araçlardaki vatandaşlara korona virüs tedbirlerine uymaları istendi.

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