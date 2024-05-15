42 yıllık öğretmen meslek hayatının son gününde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü
Balıkesir'de bir okulda görev yapan öğretmen Halil İbrahim Yaşar emekliliğe ayrıldı. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Halil öğretmene unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.
Balıkesir'de Meslek Dersleri öğretmenliği yapan Halil İbrahim Yaşar, emeklilik kararı aldı. Onu çok seven öğrencileri ve meslektaşları, 42 yıllık öğretmene okulda unutamayacağı bir veda sürprizi hazırladı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.
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