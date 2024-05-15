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Sosyal Medya 42 yıllık öğretmen meslek hayatının son gününde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü
Sosyal Medya

42 yıllık öğretmen meslek hayatının son gününde karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:35:00 -

Balıkesir'de bir okulda görev yapan öğretmen Halil İbrahim Yaşar emekliliğe ayrıldı. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Halil öğretmene unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

Balıkesir'de Meslek Dersleri öğretmenliği yapan Halil İbrahim Yaşar, emeklilik kararı aldı. Onu çok seven öğrencileri ve meslektaşları, 42 yıllık öğretmene okulda unutamayacağı bir veda sürprizi hazırladı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

 

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