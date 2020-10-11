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Aktüel 42 yaşındaki öğretim üyesi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

42 yaşındaki öğretim üyesi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:24:35 -
42 yaşındaki öğretim üyesi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölüm Başkanı Orhan Laboç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

BEÜ'den yapılan açıklamada 42 yaşındaki doktor öğretim üyesi Laboç'un, yakalandığı Kovid-19 rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemizdeki görevine 2019'da başlayan Laboç, evli ve iki çocuk babasıydı. Laboç'un vefatını üzüntüyle öğrenen rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, ailesini arayarak başsağlığı diledi. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına, Bitlis Eren Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine başsağlığı dileriz."

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