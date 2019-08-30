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42 metrelik Atatürklü mural çalışması beğeni topladı

SAMSUN (İHA) – Milli Mücadele’nin 100.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:43
42 metrelik Atatürklü mural çalışması beğeni topladı

SAMSUN (İHA) – Milli Mücadele’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan 42 metre boyundaki Atatürk ve Bandırma Vapuru temalı mural çalışması beğeni topladı.


Samsun’da Milli Mücadele’nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında İlkadım Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan Atatürk ve Bandırma Vapuru temalı mural çalışmasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, öncülüğünü Fatih Toprak’ın yaptığı çalışmayı hazırlayan 5 sanatçıya ödüllerini takdim etti. Açılışa katılan Samsun Valisi Osman Kaymak ise çalışmaya emek verenlere teşekkür etti.


Başkan Demirtaş, Milli Mücadele’nin 100. yılı kapsamında bu hazırlıkların yapıldığını belirterek, “Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlkadım Belediyesi olarak gençlerimize destek olduk. Bir anlamda da bunun yapılışını biz üstlendik. Bundan onur duyduk” dedi.



Boyu 42 metre


42 metre boyu, 30 metre de genişliği olan mural çalışmasında Mustafa Kemal Atatürk, bozkurtlar, Türk bayrağı, Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele fotoğrafları yer alıyor. Mural çalışmasının olduğu duvarda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de bulunuyor. Çalışmanın açılışına İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:43
  1. fotoğraf
  2. sanat

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