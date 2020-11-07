42. İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
42. İstanbul Maratonu nedeniyle parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, 42. İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 42. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. 42. İstanbul Maratonu 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu, yarın koşulacak. Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.
42. İstanbul Maratonu saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
Maraton nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 08.30-15.00, parkur üzerindeki yollar ise 05.30-15.00 arasında araç trafiğine kapatılacak.