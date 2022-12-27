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Gündem 42 belediye muhalefetten koşarak uzaklaştı! 10 belediye daha AK Parti yolunda
Gündem

42 belediye muhalefetten koşarak uzaklaştı! 10 belediye daha AK Parti yolunda

2023 seçimlerine yaklaşılırken AK Parti yeni sürprizleri tek tek açıklıyor. Yaklaşık 10'dan fazla belediyenin daha AK Parti'ye geçmek için beklediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:14:00 -

2019 yerel seçimlerimden bu yana muhalefet partilerinden 42 belediye AK Parti’ye geçti. AK Parti, bünyesine katacağı belediyeleri ciddi bir süzgeçten geçiriyor. Her başvuruyu kabul etmiyor, belediyelerden belirli kriterleri yerine getirmesini şart koşuyor.

İzlenen genişleme stratejisinde, AK Parti’nin 20 yıllık iktidarı boyunca ürettiği politikalarla doğru orantılı olmasına özen gösteriliyor. Belediye başkanlarının hiçbir şüpheli işe karışmamasına dikkat ediliyor. Edinilen bilgilere göre 10’dan fazla belediye AK Parti'ye geçmek için sırada bekliyor.

Önümüzdeki günlerde şartları sağlayan bir ilçenin daha partiye katılması bekleniyor. AK Parti, kendi safına katıldıktan sonra da belediyelerde kontrol ve denetimleri elden bırakmıyor. Sık sık alanında uzman isimleri ilgili bölgeye göndererek danışmanlık hizmeti veriyor.

NAZİLLİ AK PARTİ’YE GEÇMİŞTİ

En son geçtiğimiz ay İyi Parti’den AK Parti’ye geçen Aydın’ın en büyük ilçesi olan Nazilli’de AK Parti kurmayları bu kıstasları ön plana koyarak hummalı bir çalışma yürütüyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığına bağlı dört kişilik uzman ekip günlerdir ilçede incelemelerde bulunuyor.

Ekip, bölgenin âdeta tomografisini çekiyor. 'İlçede şehircilik alanında neler yapılabilir?' sorusunun üzerinde çalışan uzmanlar; proje, yatırım, şehircilik, siyasi ve sosyal politikalar alanında projeler yürütüyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Vatandaşlarla da bire bir görüşmeler yapan ekip, yöre halkının belediyeye karşı nabzını tutuyor, istek ve taleplerini dinliyor. Vatandaşların belediye hizmetlerinden memnun olup olmadığı, taleplerinin çözülüp çözülmediği, olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılıp yapılmadığı raporlanıyor. Belediyecilik anlamında yönetimle tecrübelerini de paylaşan ekip, bir nevi danışmanlık hizmeti veriyor. 

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Mehmet Özhaseki’nin de bugün ilçeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Kalabalık bir ekiple Nazilliye’ye gidecek olan Özhaseki, milletvekilleri ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile ilçede saha incelemelerinde bulunacak. Özhaseki, bölgede acil yapılması gereken projeler için de düğmeye basacak.

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Yorumlar

Vatandaş

Savcı Sayanın akp katılacak dediği chpli belediye başkanı yılmaz büyükerşen olabilir.

Milli

Trol cük siz anırsanızda kanırsanızda boş zafer ak partinin zafer cumhur ittifakının zafer bu milletin olacak. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin lideridir nokta.
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