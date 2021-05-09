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Ekonomi 410 bin TL’ye 3+1 daire sahibi olabilirsiniz
Ekonomi

410 bin TL’ye 3+1 daire sahibi olabilirsiniz

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Yenimahalle ilçesi, Çiğdemtepe mahallesinde bulunan brüt 143 m2 olan 3+1 daireyi 410 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:15:00 -
410 bin TL’ye 3+1 daire sahibi olabilirsiniz

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlan ilanda “Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Çiğdemtepe Mahallesi, 61231 ada 2 parseli teşkil eden 2.354,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde, 27/1177 Arsa paylı, 5.Kat, 21 Nolu bağımsız bölümde bulunan mesken nitelikli taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Meskenin bulunduğu Binada asansör bulunmaktadır.” denildi.

İlana konu taşınmaz 27.07.2021 günü saat 13.30’da 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA adresinde gerçekleştirilecek.

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