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41 milyon kişi e-devlet kullanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katıldığı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada e-Devlet sisteminin 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştığını belirtti.

19 Şubat 2019 Salı 11:04
41 milyon kişi e-devlet kullanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı. Oktay burada yaptığı konuşmasına dijital dönüşüm ve yeni teknolojilerin ülkeye kazandırılmasında her zaman öncü olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını katılımcılara ileterek başladı. Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını belirten Oktay, “Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0’ı yüzde 90’ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri... Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:04
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  3. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. e-Devlet sistemi

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