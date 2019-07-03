41 Burda AVM’de açık hava sinema günleri başlıyor

Kocaeli’nin en büyük alışveriş merkezlerinde biri olan 41 Burda AVM, 5 Temmuz’dan itibaren her Cuma ve Cumartesi saat 21.00’de sinema gösterimlerine başlıyor

Ziyaretçilerini birbirinden keyifli filmlerle karşılamaya hazırlanan 41 Burda AVM, nostaljik bir hatıra olan açık hava sinemasıyla yaz akşamlarının en keyifli aktivitesini yapmayı hedefliyor. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Açık Hava Sinema Günleri” ile Temmuz ayı boyunca her Cuma ve Cumartesi, ziyaretçilerini açık havada ücretsiz sinema keyfiyle buluşturacak. Temmuz’un 5’inde Black Panther ile başlayacak olan sinema geceleri, 6 Temmuz’da Öldür Beni Sevgilim filmi ile ziyaretçilerini ağırlayacak. 41 Burda AVM, 12 Temmuz’da Han Solo, 13 Temmuz’da Yol Arkadaşım 2,19 Temmuz’da Dunkirk, 20 Temmuz’da Organize İşler Sazan Sarmalı, 26 Temmuz’da Aquaman, 27 Temmuz’da ise Bizim için Şampiyon filmleri ile eğlence dolu bir dünyanın kapılarını açacak.