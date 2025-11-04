40’ını bile beklemeden eğlence! Zeyrek öldü talan başladı

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Havuzlu ultra lüks villasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in vefatını fırsat bilen CHP’liler, Manisa Belediyesi’nde adeta talana başladı. Vefat eden Başkan Zeyrek’in ev hanımı eşi Nurcan Zeyrek’i belediye iştirak şirketi BESOT A.Ş.’ye “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak her ay “huzur hakkı” adı altında yaklaşık 160 bin TL ballı maaş bağlayan CHP’li yöneticilerin, yaşanan elim kazaya rağmen eğlenceden taviz vermediği ortaya çıktı. 9 Haziran’da vefat eden Zeyrek’in acısına aldırmayan CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, 11 Temmuz 2025’te imzalanan sözleşmeyle tam 30 milyon 107 bin 600 TL tutarında “Organizasyon Hizmeti Alımı” yaptığı öğrenildi.

EĞLENCEYE GÜNDE 200 BİN

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Kültür İşleri Daire Başkanı Ural Sevener’in imzasıyla yapılan ihaleyle, 14.07.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında kentte yapılacak kültür sanat etkinliklerinde LED ekran ve ses sistemi kiralanacağı belirtildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da gerçekleşen adrese teslim ihale bölge esnafı yerine İstanbul merkezli Startan Organizayon Ltd. Şti’ne paslanırken, ekran kiralama işine verilen para dudak uçuklattı. Sadece 150 günlük olarak planlanan ihalede ekranlar kurulsa da kurulmasa da Manisalıların cebinden günlük 200 bin TL para çıkacak. Manisa halkı elim bir kazada hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in yasını tutarken, belediye yöneticilerinin, yaşanan acılara rağmen organizasyon eğlencesi düzenleyerek yandaşlarını semirtmesi, tepki topladı ve CHP zihniyetinin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.