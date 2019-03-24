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404 bin yayınlık kütüphane

Geçmişi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'a kadar uzanan Meclis Kütüphanesi, günümüzde 404 bine ulaşan yayınla hizmet veriyor.

24 Mart 2019 Pazar 11:21
404 bin yayınlık kütüphane

1908 yılından bugüne sırasıyla Çırağan Sarayı, Çifte Saraylar, 1. TBMM Binası, 2. TBMM Binası ve son olarak da 3. TBMM Binasında hizmet veren TBMM Kütüphanesi koleksiyonu, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan kütüphanesinden kalan 5 bine yakın yayını barındırıyor. Kütüphane, 317 bin 305 adet kitap, 54 bin 174 cilt dergi, 27 bin 763 cilt gazete ve 5 bin 735 mikrofilme ev sahipliği yapıyor.

Kapalı raf sistemiyle çalışan kütüphanede, kitaba gitmeden kitabın bilgi ihtiyacını karşılayıp karşılamadığının anlaşılabilmesi için 102 bin 837 adet yayının kapak, iç kapak, arka kapak, içindekiler veya bibliyografyası internetten görülebiliyor.

1908'den bugüne tutanaklara tam erişim

1908-1920 Osmanlı dönemi Meclis tutanakları ile 1920'den bugüne TBMM Genel Kurul tutanaklarına, kütüphane web sayfasından tam metin olarak erişilebiliyor.

Türkçe içerikli akademik, bilimsel ve aktüel dergilerden seçilen ve 1997'den bugüne konu yaklaşımlı olarak indekslenen makaleler, kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu çerçevede 99 dergiden, 365 bin 382 makale indekslendi. Ayrıca ulusal gazetelerden seçilen haber, röportaj, makale ve köşe yazıları da 1997'den 2014'e kadar konu yaklaşımlı olarak dizinlendi.

Kurumsal yayınların korunarak erişime açılması, kütüphane tarafından dijitalleştirilen telifsiz yayınların erişime açılması, daha fazla kullanıcıya ulaşılması amacıyla kurulan Kurumsal Açık Erişim Sistemi'nde de 2 bin 500 yayın bulunuyor. http://acikerisim.tbmm.gov.tr adresinden yararlanan kullanıcı sayısı ise aylık 14 bin-16 bin arasında değişiyor.

Kütüphane Haftası etkinliği

Bu arada TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, 55. Kütüphane Haftası'nı, sergi ve okuma etkinliğiyle kutlayacak. 27 Mart Çarşamba günü açılacak sergide, TBMM Kütüphanesi'nin daha önce kullandığı damga ve mühürler, TBMM yayınları ve el yazmaları yer alacak.

Aynı gün ayrıca 13.00-13.30 saatlerinde "okuma etkinliği" yapılacak. 

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:21
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