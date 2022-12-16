400’ü birden kayboldu, jandarma buldu!
Yalova’da kaybolan 400 küçükbaş hayvan, 4 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde kaybolan 400 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyünde ikamet eden C.O, 400 küçükbaş hayvanının ağılda olmadığını fark ederek aramaya başladı.
Yaklaşık 3 saatlik aramasında sonuca ulaşamayan C.O, durumu Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirerek yardım talebinde bulundu.
Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığından gelen ekipler, bölgede arama faaliyetine başladı. Hayvanlar, 4 saatlik arama sonucunda kayboldukları yere yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunarak sahibine teslim edildi.
Hayvanlarının bulunmasına çok sevinen C.O, ormanlık araziye rağmen ısrarlı arama çalışmasıyla küçükbaş hayvanlarını bulan ekiplere teşekkür etti.