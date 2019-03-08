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40.000 gösterge nedir? Bedelli askerlik ücreti 2019 | Bedelli askerlik ücreti nasıl belirlenecek?

Yeni askerlik sisteminin açıklanmasının ardından bedelli için belirlenecek fiyat da açıklandı. 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Bedelli askerlik ücretinin belirlenmesi için kullanılan formülde 40.000 gösterge nedir? Sorusu merak konusu oldu.

08 Mart 2019 Cuma 15:28
40.000 gösterge nedir? Bedelli askerlik ücreti 2019 | Bedelli askerlik ücreti nasıl belirlenecek?

Yeni askerlik sisteminin açıklanmasının ardından bedelli için belirlenecek fiyat da açıklandı. 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Bedelli askerlik ücretinin belirlenmesi için kullanılan formülde 40.000 gösterge nedir? Sorusu merak konusu oldu. 

Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek. Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak" Yeni açıklanan askerlik sistemiyle birlikte bedelli askerlikte ücreti de belli oldu. Bedelli 40 bin gösterge X memur maaş katsayısı X 6 formülüyle hesaplanacak. Bugün 31 bin 343 liraya denk ancak bu rakam her yıl memur zammıyla hesaplanacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenleme, meclis açıldıktan sonra yasayla gerçekleştirilebileceği gibi, kanun hükmünde kararnameyle de hayata geçirilebilecek.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor. Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:28
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