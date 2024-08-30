400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular

Almanya'nın 400 yıllık Saksonya şirketi "Vereinigte Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH" iflas etti.

Şirket, “Sakson mermeri” olarak da bilinen doğal taş porfir ocağı işletmeciliğiyle tanınıyor. İflas haberini ilk olarak “Freie Presse” gazetesi verdi.

Genel Müdür Klaus Kalenborn "Freie Presse"ye verdiği demeçte, "Önemli olan nokta, aniden önemli ölçüde daha az sipariş almamızdır" dedi.

Bu şaşırtıcı bir gelişme, çünkü Kalenborn sadece bir yıl önce iyi bir sipariş durumundan söz etmişti. O dönemde şirketin beş çalışanı vardı.

Taşın uzun geçmişi

Rochlitz porfiri bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde, mezar taşları ve anıtlarda ve inşaatlarda kullanılır. Örneğin, Berlin'deki bereket çeşmesi veya Königsberg'deki (Kaliningrad) Immanuel Kant'ın mezarı kırmızımsı volkanik taştan yapılmıştır.

2022 yılından bu yana Rochlitz porfiri, Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından tanınan bir “Miras Taşı” olarak da adlandırılabiliyor. Porfir tüfü, bu onura layık görülen ilk Alman doğal taşı aynı zamanda.

Porfir, ince taneli bir matris içinde büyük, iyi biçimlenmiş kristallere sahip volkanik kayaçlar için kullanılan ortak bir terim. Bu yapı malzemesi Mısır İmparatorluğu'nda çoktan çıkarılmış ve özellikle 3. yüzyılın sonunda Roma İmparatoru Konstantin zamanında popüler olmuştu. Porfirin iyi bilinen kullanımları arasında Magdeburg Katedrali'ndeki vaftiz yazı tipi, Venedik'teki St Mark Bazilikası'ndaki Venedik tetrarch grubu ve Napoleon Bonaparte'ın lahdi sayılabilir.

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