  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular
Ekonomi

400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-30 00:19:00 -
400 yıllık dev şirket iflas etti! 'Artık sipariş gelmiyor, işi bırakıyoruz' diyerek duyurdular

Küresel ekonomik kriz etkisini sert bir şekilde gösterirken Almanya'dan gün aşırı iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki bir kesimin öve öve bitiremediği Alman ekonomisinin zor durumda olduğu böylelikle gözler önüne serilirken bu kez 400 yıllık mermer şirketi iflas etti.

Almanya'nın 400 yıllık Saksonya şirketi "Vereinigte Porphyrbrüche auf dem Rochlitzer Berge GmbH" iflas etti.

Şirket, “Sakson mermeri” olarak da bilinen doğal taş porfir ocağı işletmeciliğiyle tanınıyor. İflas haberini ilk olarak “Freie Presse” gazetesi verdi.

Genel Müdür Klaus Kalenborn "Freie Presse"ye verdiği demeçte, "Önemli olan nokta, aniden önemli ölçüde daha az sipariş almamızdır" dedi.

Bu şaşırtıcı bir gelişme, çünkü Kalenborn sadece bir yıl önce iyi bir sipariş durumundan söz etmişti. O dönemde şirketin beş çalışanı vardı.

Taşın uzun geçmişi

Rochlitz porfiri bahçe ve peyzaj düzenlemelerinde, mezar taşları ve anıtlarda ve inşaatlarda kullanılır. Örneğin, Berlin'deki bereket çeşmesi veya Königsberg'deki (Kaliningrad) Immanuel Kant'ın mezarı kırmızımsı volkanik taştan yapılmıştır.

2022 yılından bu yana Rochlitz porfiri, Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından tanınan bir “Miras Taşı” olarak da adlandırılabiliyor. Porfir tüfü, bu onura layık görülen ilk Alman doğal taşı aynı zamanda.

Porfir, ince taneli bir matris içinde büyük, iyi biçimlenmiş kristallere sahip volkanik kayaçlar için kullanılan ortak bir terim. Bu yapı malzemesi Mısır İmparatorluğu'nda çoktan çıkarılmış ve özellikle 3. yüzyılın sonunda Roma İmparatoru Konstantin zamanında popüler olmuştu. Porfirin iyi bilinen kullanımları arasında Magdeburg Katedrali'ndeki vaftiz yazı tipi, Venedik'teki St Mark Bazilikası'ndaki Venedik tetrarch grubu ve Napoleon Bonaparte'ın lahdi sayılabilir.

ARTI49

Para basan hastane iflas etti! Koca hastane batarken yöneticisi bir anda zengin oldu
Para basan hastane iflas etti! Koca hastane batarken yöneticisi bir anda zengin oldu

Ekonomi

Para basan hastane iflas etti! Koca hastane batarken yöneticisi bir anda zengin oldu

Türkiye'nin güvendiği marka iflastan döndü! Fabrika kapanmayacak, yola devam ediyorlar
Türkiye'nin güvendiği marka iflastan döndü! Fabrika kapanmayacak, yola devam ediyorlar

Ekonomi

Türkiye'nin güvendiği marka iflastan döndü! Fabrika kapanmayacak, yola devam ediyorlar

Türkiye'nin halı devi iflas etmek üzere! İşte bu hiç beklenmiyordu, kötü haber geldi
Türkiye'nin halı devi iflas etmek üzere! İşte bu hiç beklenmiyordu, kötü haber geldi

Ekonomi

Türkiye'nin halı devi iflas etmek üzere! İşte bu hiç beklenmiyordu, kötü haber geldi

'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü marketin Coca Cola kararı gündem oldu
'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü marketin Coca Cola kararı gündem oldu

Ekonomi

'İflası göze aldık! İsrail ürünlerini satmayacağız' diyorlardı! Ünlü marketin Coca Cola kararı gündem oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?
Gündem

CHP’li Sinop Belediye Başkanının derdi vatandaşı gerdi! Subaylar neden karımın elini sıkmadı! Başkanın karısının eli sıkılmalı mı sıkılmamalı mı?

Dün Rize’de ilginç bir olay yaşandı. Pazar ilçesinde düzenlenen festivalde üç jandarma subayı, protokolde yer alan Sinop Belediye Başkanı Me..
Yandaşlar bile isyan etti: "Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani"
Gündem

Yandaşlar bile isyan etti: “Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani”

İslam'a ve Müslümanlara yönelik çirkef ifadeleriyle tanınan Mehmet Tezkan ile "Metrobüse biniyorsun ve ölüyorsun, Çok acayip bir şey yani" d..
Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!
Gündem

Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23