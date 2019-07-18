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‘400 terörist görevlendirildi’ iddiası! Esed Rejimi’nden Türkiye’de bombalı eylem talimatı

Suriye İstihbaratı’na dayandırılan bilgiye göre, Esed Rejimi Türkiye'de bombalı eylemlerde kullanmak üzere 400’den fazla kişiyi görevlendirdi. Teröristlerin, Türkiye'nin metropol şehirlerinde sabotaj veya bombalama eylemi gerçekleştireceği iddia ediliyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
‘400 terörist görevlendirildi’ iddiası! Esed Rejimi’nden Türkiye’de bombalı eylem talimatı

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

El Kuds El Arabi sitesinin iddialarına göre Suriye Rejimi, 400’den fazla kişiyi Türkiye’de saldırı düzenlemeleri için görevlendirdi. İddialara göre; 400’ün üzerinde işe alınan özel grubun, Türkiye'de yaşayan Arapça bilen Nusayri kökenli kişilerden oluşturuldu. Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın oluşturduğu grubun, Hatay başta olmak üzere Türkiye genelinde eylemler düzenleyeceği söyleniyor.

Terörist grubun başına Mihraç Ural getirildi

Suriye İstihbaratı’na dayandırılan habere göre 400’den fazla insanın görevlendirildiği grubun başına DHKP-C elebaşlarından Mihraç Ural isimli terörist getirildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleşen ve 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının faili olan Mihraç Ural, Türkiye'nin aradığı teröristler listesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
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YORUM YAZ

  • Ali Ali 58 dk önce
    Belki bu haberi kasitli yapiyorlar. Amarika israil yapip suriye adini kullanmasin

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