‘400 terörist görevlendirildi’ iddiası! Esed Rejimi’nden Türkiye’de bombalı eylem talimatı Suriye İstihbaratı’na dayandırılan bilgiye göre, Esed Rejimi Türkiye'de bombalı eylemlerde kullanmak üzere 400’den fazla kişiyi görevlendirdi. Teröristlerin, Türkiye'nin metropol şehirlerinde sabotaj veya bombalama eylemi gerçekleştireceği iddia ediliyor.

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr El Kuds El Arabi sitesinin iddialarına göre Suriye Rejimi, 400’den fazla kişiyi Türkiye’de saldırı düzenlemeleri için görevlendirdi. İddialara göre; 400’ün üzerinde işe alınan özel grubun, Türkiye'de yaşayan Arapça bilen Nusayri kökenli kişilerden oluşturuldu. Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın oluşturduğu grubun, Hatay başta olmak üzere Türkiye genelinde eylemler düzenleyeceği söyleniyor. Terörist grubun başına Mihraç Ural getirildi Suriye İstihbaratı’na dayandırılan habere göre 400’den fazla insanın görevlendirildiği grubun başına DHKP-C elebaşlarından Mihraç Ural isimli terörist getirildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında gerçekleşen ve 52 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının faili olan Mihraç Ural, Türkiye'nin aradığı teröristler listesinde bulunuyor.

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