  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

400 polisle mahalleye uyuşturucu ablukası

Adana polisi sık sık uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldığı mahalleyi 400 polisle ablukaya alıp, 60 noktaya uzun namlulu polisleri yerleştirerek giriş ve çıkışlarda narkotik köpeğiyle kontrol yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:02:33 -
400 polisle mahalleye uyuşturucu ablukası

Adana polisi sık sık uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldığı mahalleyi 400 polisle ablukaya alıp, 60 noktaya uzun namlulu polisleri yerleştirerek giriş ve çıkışlarda narkotik köpeğiyle kontrol yaptı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçti. Polis mahallede uyuşturucu satışının önüne geçmek için aralarında özel harekat, çevik kuvvet, asayiş şube müdürlüğünde görevli yunus ekiplerinin de olduğu 400 polisle mahalle abluka altına alındı.


Çevik kuvvet ve özel hareket polisleri mahalledeki 60 noktaya yerleştirilerek eller tetikte nöbet tutarken, narkotik polisleri de mahallenin giriş ve çıkışlarına kurdukları kontrol noktalarında mahalleye giren bütün araç ve şahısları tek tek aradı. Yunus ekipleri de motosikletlerle sürekli sokaklarda devriye attı. Durdurulan araçlar polisler tarafından didik didik arandı. Ayrıca hassas burunlu narkotik köpeği de araçlarda arama yaptı. Polis köpekle uyuşturucu saklanabilecek noktalarda da arama yaptı. Yapılan uygulamalarda yüzlerce araç ve şahıs sorgusu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı