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Teknoloji 400 milyon dolarlık kripto para çalındı! Bu uyarılar önemli
Teknoloji

400 milyon dolarlık kripto para çalındı! Bu uyarılar önemli

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan blockchain analiz şirketi Chainalysis tarafından hazırlanan raporda Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:27:00 -
400 milyon dolarlık kripto para çalındı! Bu uyarılar önemli

ABD merkezli, 60'tan fazla ülkede devlet kurumlarına, borsalara, siber güvenlik şirketlerine araştırma yapan Chainalysis firması raporunda bu saldırıların yatırım firmalarını ve merkezi borsaları hedef aldığını belirterek çalınan paranın, Kuzey Kore kontrollü adreslere aktarıldığı ifade edildi. Hackerların çaldığı paraları aktarmak için çalınmış dijital kimlikler, kod açıkları, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislikten yararlandığı vurgulandı. Bu saldırıların çoğunun Lazarus Group adlı bir hacker topluluğu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

'Çalınan paralar kuzey Kore'nin nükleer silahlarına gidiyor' iddiası

Raporda Lazarus Group’un ilk olarak Sony Pictures ve WannaCry siber saldırılarında görüldüğü ve o zamandan beri çabalarını kripto para suçları üzerine yoğunlaştırdığı ifade edildi. Grup 2018'den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldı ve akladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göre bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.

Önemli uyarı: 'Kripto paralarınızı soğuk cüzdanlarda tutun'

Günlük kripto para birimi göndermek ve almak için kullanılan “sıcak” kripto para cüzdanları, internete ve kripto para ağına bağlı olması nedeniyle siber korsanlığa karşı savunmasız olduğu vurgulanarak korsanların en çok hedefinde yer aldığı ifade edildi. Uzmanlar günlük ihtiyaç duyulmayan büyük miktarlardaki kripto parayı depolamak için internete bağlı olmayan "soğuk" cüzdanlara taşınmasını tavsiye ediyor.kaynak:milliyet

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