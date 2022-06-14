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Ekonomi 400 milyar dolar buhar oldu
Ekonomi

400 milyar dolar buhar oldu

Kripto para piyasasında paralar bir anda yok olmaya devam ediyor. 6 Haziran'da yaşanan sert düşüşün ardından 400 milyar dolar yok oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 09:46:00 -
400 milyar dolar buhar oldu

Küresel kripto para piyasası, artan enflasyon ve faiz oranlarındaki artışlar karşısında sektördeki hava düşüşe devam ettikçe aşağı yönlü bir eğilim yaşamaya devam ediyor.

CoinMarketCap verilerine göre, geçen hafta kripto piyasası 6 Haziran'daki 1.286 trilyon dolardan 13 Haziran'daki düşüş sonrası 1.005 dolarla bir trilyonun biraz üzerinde yer aldı. CoinMarketCap verilerine göre sadece bir hafta içinde piyasa değerinden 281 milyar dolar silinmişti. Ancak bu sabah devam eden sert düşüş ile birlikte bu kayıp yaklaşık 400 milyar dolara ulaştı.

 Son 24 saatteki kripto para piyasası değeri %8.59 düşerken, kripto para piyasasının önceki yirmi dört saatteki tüm hacmi %27.18'lik bir artışı temsil eden 110.52 milyar dolardı.

teknolojioku

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