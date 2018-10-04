400 kiloluk dev domuzu, kafasından vurarak öldürebildiler

Bartın merkez Arıönü köyünde, tarlalara zarar veren domuzdan yakınan çiftçiler, avcılardan yardım istedi. Bunun üzerine avcılar da sürek avı düzenledi. Köpeklerin iz sürmesi sonucu yeri belirlenen yaklaşık 400 kiloluk domuz, avcılardan Erol Akmısır tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Öldürdüğü domuzla fotoğraf çektiren Akmısır, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Bugün burada sürek avı düzenledik. Bir anda karşıma çıktı. Yaklaşık 50- 60 metreden kafasından bu domuzu vurdum. Bütün avcılara rastgele diliyorum' dedi.