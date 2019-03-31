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400 bin aday yarışıyor

Yüksek Seçim Kurulu tarafından güncellenen seçmen listesine göre yaklaşık 57 milyon kişi bugün sandık başına gidecek. Seçimde ise belediye meclis üyeleri ile birlikte toplam 400 bin aday katılıyor.

31 Mart 2019 Pazar 09:25
400 bin aday yarışıyor

Bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri 194 bin 390 sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından güncellenen seçmen listesine göre yaklaşık 57 milyon kişi bugün sandık başına gidecek. 18 yaşını dolduran 1 milyon 156 bin kişinin ilk kez oy kullanacağı seçimlerde, büyükşehir belediyeleri için bin 109, il ve ilçe belediyeleri için toplamda 6 bin 604, muhtarlıklar için ise 280 bin aday yarışacak. Bugünlerde seçimlerde belediye meclis üyeleri ile birlikte toplam 400 bin aday katılıyor.

İstanbul’da 10.5 milyon seçmen

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilerine göre, seçmenlerin yüzde 50,7’si kadın, yüzde 49,3’ü ise erkekler oluştururken, en fazla seçmen, 10 milyon 560 bin 963 ile İstanbul, en az seçmen ise 58 bin 562 ile Bayburt’ta bulunuyor. Seçmen sayısının en fazla olduğu ilçe 680 bin 254 ile Çankaya oldu.

630 bağımsız aday katılıyor

12 partinin adayları ve bağımsız adayların mücadele edeceği seçimlerde 30 büyükşehirde 316 aday büyükşehir belediye başkanı, diğer 51 il ve 922 ilçe ve 386 beldede ise 7 bin 954 aday ise belediye başkanı olabilmek için yarışacak. Yerel seçimlere 8 bin 270 adaydan 630’u, bağımsız olarak girecek. Bu adaylardan 71’i büyükşehir belediye başkanı olabilmek için yarışacak.  Son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde toplam bin 353 belediyenin 818’ini AK Parti, 232’sini CHP, 169’unu MHP, 69’unu BDP, 28’ini Saadet Partisi, 7’sini ise bağımsız adaylar kazanmıştı.

Oy verme saatine dikkat!

Doğu’da 07.00-16.00

Batı’da 08.00-17.00

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak. YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak. Oy verme saatinde kahvehaneler ve eğlence mekanları kapalı olacak. Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra yapılabilecek.

Sandık hasta ve engellinin ayağına gidecek

İlk kez 24 Haziran seçimlerinde devreye sokulan seyyar sandık uygulaması bu seçimlerde de yapılacak. 769 ilçede kurulacak seyyar sandıklarda 15 bin 301 hasta ve engelli seçmen oy kullanacak.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:25
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. İstanbul
  21. Hakkari
  22. Gümüşhane
  23. Giresun
  24. Gaziantep
  25. Erzurum
  26. Erzincan
  27. Elazığ
  28. Diyarbakır
  29. Bitlis
  30. Bingöl
  31. Artvin
  32. Ağrı
  33. Adıyaman
  34. Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  35. Yüksek Seçim Kurulu
  36. AK Parti
  37. CHP
  38. MHP
  39. BDP
  40. Saadet Partisi
  41. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  42. Adalet ve Kalkınma Partisi
  43. 24 Haziran seçimleri
  44. seyyar sandık

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