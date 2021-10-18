400 aşiretten teröre karşı birlik mesajı! PKK bir Kürt hareketi değil dış güçlerin maşasıdır

Toplantıya Bitlis'ten katılan Alikan aşireti ileri gelenlerinden Sait Şimşek, bölgedeki aşiretlerin yıllardır devletinin yanında yer aldığını belirterek şunları kaydetti: "Amacımız devletimizle birlikte hareket ederek terörü yok etmek. Aşiretlerle devlet yan yana gelmediği sürece terör bitmez. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl birlik olduysak şimdi de teröre karşı birlik olmalıyız. Terörün bitmesi vatandaşla devletin el ele vermesiyle olur. PKK bir Kürt hareketi değil, dış güçlerin maşasıdırlar."

Şırnak'tan gelen Kejan Aşireti temsilcisi Süleyman İğdi de aşiret temsilcilerinin bölgede ağırlığını yeniden kazanmak istediğini ve bunun için de sürekli bir araya geldiklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki kanaat önderlerini önemsediğini belirten İğdi, "Teröre karşı aşiretlerin birlik ve beraberliği çok önemli. Terörden çok rahatsızız, ve artık görmek istemiyoruz. Devlet ve millet birlik olduğu için bizler yıllarca terörün hedefi olduk” ifadelerini kullandı.

Evladı nerede gömülü bilmeyen liderler var

Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da aşiretler olarak her zaman teröre karşı yek vücut olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Terörden çok zulüm gördük. Çok üzülerek söylüyorum birçok aşiret temsilcimizin yakını, çocuğu terörden öldü. Hâlâ evladının nerede olduğunu, nerede gömüldüğünü bile bilmeyen aşiret temsilcilerimiz var. Bu bayrağın altında özgürce yaşayalım. Ülkemize sahip çıkalım. Bu terörü dış mihraklar besliyor. Bizi yok etmek istiyorlar. Tonlarca silah veriyorlar. Bu aşiretler devlet için kırılmaz kaleler olacak. Geçmişte olduğu gibi şimdi de göğsümüzü devletimize siper ettik, etmeye de devam edeceğiz."



Kanaat önderi Necat Görentaş da "Tüm aşiretlerinin ortak derdi terörün bir an önce bitmesi. Daha önce aşiret temsilcileri terörden dolayı bir ilden diğer ile gidemiyordu. Şimdi çok güzel bir huzur ortamı var. Terörün beli kırıldı. Bu girişimimiz de teröre karşı ortak bir tavır. Hiçbir partinin terörle bağı olmasın istiyoruz” dedi.