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Spor 40 yıl sonra gelen kupa için tarihi kutlama
Spor

40 yıl sonra gelen kupa için tarihi kutlama

Yeniakit Publisher
2024-04-11 23:48:00 -

İspanya'da futbolda Kral Kupası'nı 6 Nisan'da oynanan final maçında penaltı atışlarında Real Mallorca'yı yenerek kazanan Athletic Bilbao taraftarlarıyla birlikte tarihi bir kutlama yaptı.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesindeki Bilbao kentinin takımı olan Athletic Bilbao, kazandığı Kral Kupası için büyük bir kutlama organize etti.

Son olarak 1984 yılında kazanılan kupa için yapılan kutlamalarda kullanılan "La Gabarra" adlı gemi müzeden çıkartılarak 40 sene sonra ilk kez yüzdürüldü.

Athletic Bilbao takımın futbolcuları ve teknik heyeti kupa ile birlikte 18,5 metre uzunluğundaki "La Gabarra"ya binerek, Bilbao nehrinde 13 kilometrelik bir yol kat etti.

Nehir kenarı boyunca tüm yolları, kafeleri, evlerin balkon, pencere ve teraslarını dolduran yüzbinlerce Athletic Bilbao taraftarı takımlarının kupa başarısını kutladı.

Bilbao kenti, kulübün renkleri olan kırmızı beyaza büründü.
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İspanyol basınına göre 1 milyondan fazla kişinin katıldığı kutlamalar, Bilbao kentinin belediye binasının balkonunda yapılan konuşmalarla sona erdi.

İspanya Kral Kupasını 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu 24 kez ile Athletic Bilbao izliyor.

Bilbao'nun aynı zamanda bu kupayı ilk kazanan kulüp olma özelliği bulunuyor.

Bilbao'nun İspanya endüstrisinin önemli bir kenti olduğu 1980'li yıllarda inşa edilen La Gabarra, 1984'teki kupada nehirde yüzdürüldükten sonra 2015'te kazanılan

İspanya Süper Kupası'nda da tekrar suya indirilmesi gündeme gelmiş ama daha sonra yetkililer bu geminin müzede kalmasına karar vermişti.

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