40 yaş üstü erkeklerde prostata dikkat!

Üroloji Uz. Operatör Doktor İbrahim Halil Şükür, prostat ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Üroloji uzmanı Operatör Doktor İbrahim Halil Şükür, prostat hastalıklarının enfeksiyon, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanseri olduğunu, ailesinde prostat kanseri hikâyesi olanlar başta olmak üzere, 40 yaş üstü erkeklerin prostat değeri olan PSA değerinin ölçülmesi için hastaneye gitmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Doktor Şükür, prostatın bazen belirti göstermeden de ortaya çıkabileceği uyarısını yaparak, prostat konusunun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Prostatın erkek vücudunda mesane çıkışında yer alan, erkek ürogenital sisteminin parçası olan bir organ olduğunu aktaran Doktor İbrahim Halil Şükür, prostatın asıl görevinin ejekülatın içerisinde yer alan sıvının bir kısmını salgılamak olduğunu söyledi.

“Prostat ile ilgili hastalıklar idrar yapmadaki sıkıntılarla kendini gösterir”

Doktor Şükür, “Prostat, mesane dediğimiz idrar torbasının çıkışında yerleştiği için prostat bezinin hastalıkları idrar yapma ile ilgili sıkıntılarla kendini gösterir. Prostat hastalıklarına baktığımızda, enfeksiyonu, iyi huylu büyümesi ve prostat kanseri görülebilmektedir. Bu hastalıkların semptomlarına baktığımızda idrar yapmakta zorlanma, idrara başlamada zorlanma, tazyikte azalma, sık sık idrara çıkma, kesik idrar yapma, geceleri idrara kalkma, idrarı yaptıktan sonra tam mesaneyi boşaltamamış hissi, ağrılı idrar yapma, menide kan görülmesi gibi semptomlar olabilir. Bu semptomlardan birini fark ettiğinizde hekiminize başvurmanız gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

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“Prostat hastalığı bazen semptom göstermeden de ortaya çıkabilir”

Doktor, Şükür, “Bazen hiç semptom (belirti) göstermeden de prostat hastalıkları ortaya çıkabilir. Özellikle 50 yaşından sonra ailesinde prostat kanseri öyküsü var ise 45 yaşından sonra hastaların prostat değeri olan PSA değerine baktırmak için hastaneye başvurmaları faydalı olabilir.” dedi.

“Prostat tedavisi ihmal edilince böbrek yetmezliğine kadar götürebilir”

‘40 yaşından sonra her erkekte prostat büyümesi kendisini gösterebilir’ diyen Doktor İbrahim Halil Şükür, “İyi huylu prostat büyümesine baktığımız zaman, eğer tedavisi ihmal edilir ve bu idrar yapma semptomlarının araştırılması için bir yere başvurulmazsa uzun dönemde böbrek yetmezliği olabilir.” dedi.

“Prostatta erken tanı çok önemli”

Doktor İbrahim Halil Şükür, “Genellikle baktığımızda sosyoekonomik olarak daha gelişmiş yerlerde bilinçli hasta gruplarında, daha erken dönemlerde hastalar kontrol amaçlı dahi olsa başvurmakta ve erken tanı alabilmekteler. Ancak kırsal kesimlerde gördüğümüz son dönemde böbrek yetmezliği gelişmiş olarak gelen hastalar daha fazla bulunmaktadır. Bu nedenle idrar yapmakla ilgili semptomlar göz ardı edilmemelidir.” şeklinde konuştu. (İKHA)