40 yaş üstü aşı sırası geldi mi? 40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Koronavirüs aşı programı kademeli olarak sürüyor. E-nabız aşı randevu ekranı sorgusu da yoğun şekilde devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, 50 yaş üstü aşılama çalışmalarının başladığını açıklamasının ardından gözler 40 yaş ve üzeri kişilerin aşılama işlemlerinde. Bakan Koca aşı randevusu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki, 40 yaş ne zaman aşı olacak?

40 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Kovid-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacak.

Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'nin ikinci aşaması bugün başlanan 50 yaş ve üstündekilerin aşılanmasıyla sona erecek.

50 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından aşılama takvimi üçüncü aşamayla devam edecek. Bu kapsamda, 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak süreç, 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla sürecek.

Son olarak dördüncü aşama kapsamında sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.