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40 ton altın iddiasında yeni gelişme! "Her şey şakayla başladı"

Aydın'ın Koçarlı içesinde, evlerinin altında tonlarca altın olduğu yönünde çıkan haberlere ilişkin ev sahibi Hayriye Ünlü, iddiaları yalanlayarak, birinin oğluna şaka yaptığını, daha sonra konunun bu noktaya geldiğini söyledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 23:52
40 ton altın iddiasında yeni gelişme! "Her şey şakayla başladı"

Çeşmeköy Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde "evinin altında altın olduğu" yönünde medyada haberler yer aldığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"Burada altın yok, kimseyi inandıramıyoruz"

Gündeme gelen iddialar nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve bunun gerçek olmadığını kimseye inandıramadıklarını dile getiren Ünlü, şu anda "gülünecek duruma düştüklerini ve rahatsızlık duyduklarını" vurguladı.

"Her şey bir şakayla başladı"

"Oturdukları yerde tonlarca altın bulunduğunun doğru olmadığını" yineleyen ve konuyu İlçe Jandarma Komutanlığına da bildirdiklerini aktaran Ünlü, şunları kaydetti:

"Yalan söylüyorlar. Biri oğluma şaka söylemiş, o şakayı da ardından böyle ilerlettiler. Her taraftan korku içerisindeyiz. Burada altın falan yok, biz bilmeyiz böyle şeyleri. Dağın dibinde oturuyoruz. Biri 500 bin lira vereceğim diye şaka yapmış. Kesinlikle öyle bir şey yok."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 23:52
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