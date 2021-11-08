40 bin sağlık personeli alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda müjdede bulundu. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı 8 Kasım Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısının ardından pek çok kişi sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
40 bin sağlık personeli alımı ne zaman?
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.
Alım tarihleri, başvuru şartları ve branşlara yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında kısa bir süre içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.