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Ekonomi 40 bin sağlık personel alımı kontenjanları
Ekonomi

40 bin sağlık personel alımı kontenjanları

Sağlık Bakanlığı personel alımı kontenjanlar | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’na 40 bin personelin alınacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler ise kontenjanları ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 21:02:00 -
40 bin sağlık personel alımı kontenjanları

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımları olacağını ifade etmiş ancak ayrıntılarını paylaşmamıştı. Merakla beklenen haber ise bugün geldi. Peki, sağlık personeli alımı ne zaman?

40 bin sağlık personel alımı kontenjanları

8 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı üç buçuk saat sürdü. Toplantıda sağlıktan, ekonomiye pek çok konu masaya yatırıldı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı’na personel alımı yapılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum” dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Alımla ilgili kılavuz yayımlandığında konu hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılacaktır.

 

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