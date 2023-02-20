  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor

Real Madrid'in patronu Ancelotti çok sinirlendi: Türkiye'ye büyük bir saygısızlık yapıldı
Gündem 40 bin insan öldükten sonra da konuş, irite ediyor mu etmiyor mu!
Gündem

40 bin insan öldükten sonra da konuş, irite ediyor mu etmiyor mu!

“Konuşulan tüm konuşmalarda ‘kentsel dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor” diyen CHP'li CHP'li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer'e seslenen Ali İhsan Karahasanoğlu, "40 bin insanın ölümünden sonra da çıksın konuşsun bakalım ne irite ediyor, ne irite etmiyor!" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 14:01:00 - 2023-02-20 14:36:32

CHP'li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB'nin ocak ayındaki “deprem” gündemli toplantıda, “Konuşulan tüm konuşmalarda ‘kentsel dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor” dediği ortaya çıktı.

CHP'lilerin, devletin kentsel dönüşüm çalışmalarına köstek olup, depremlerdeki yıkımlarda da üste çıkmaya çalışması büyük tepkiye neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Özer'in sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu, "40 bin insanın ölümünden sonra da çıksın konuşsun bakalım ne irite ediyor, ne irite etmiyor!" dedi.

Ne istiyor CHP ölelim mi yani!
Ne istiyor CHP ölelim mi yani!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne istiyor CHP ölelim mi yani!

CHP'nin arka bahçeleri depremzedelere açılsın
CHP'nin arka bahçeleri depremzedelere açılsın

Gündem

CHP'nin arka bahçeleri depremzedelere açılsın

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!
CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

Gündem

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’
Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Siyaset

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!
CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!

Gündem

CHP’li Veli Ağbaba’nın kaçak oteline imar barışı ile ruhsat aldığı ortaya çıktı!

CHP'li isimden imar affı ikiyüzlülüğü
CHP'li isimden imar affı ikiyüzlülüğü

Siyaset

CHP'li isimden imar affı ikiyüzlülüğü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23