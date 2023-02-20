40 bin insan öldükten sonra da konuş, irite ediyor mu etmiyor mu!

CHP'li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi Hatice Ülkü Özer, İBB'nin ocak ayındaki “deprem” gündemli toplantıda, “Konuşulan tüm konuşmalarda ‘kentsel dönüşüm' ifadesini duyuyorum ve bu beni çok irite ediyor” dediği ortaya çıktı.

CHP'lilerin, devletin kentsel dönüşüm çalışmalarına köstek olup, depremlerdeki yıkımlarda da üste çıkmaya çalışması büyük tepkiye neden oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde Özer'in sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu, "40 bin insanın ölümünden sonra da çıksın konuşsun bakalım ne irite ediyor, ne irite etmiyor!" dedi.