4 yıldır demirli vaziyette olan hacizli gemi, 20 milyon liraya satıldı

Üzerindeki haciz nedeniyle 4 yıldır İskenderun Körfezi'nde demirli olarak satışı beklenen, kış aylarında fırtınada sürüklenerek, zaman zaman tehlike oluşturan 'Aqua Herkules' isimli yolcu gemisi, İskenderun Adliyesi'nde yapılan açık artırmada satışa çıktı. Hacizli gemi, açık artırmada, 'Med Marine' firması tarafından 20 milyon liraya satın alındı. Firmanın avukatı Mehmet Debboğlu, yıllar önce yükü nedeniyle kaderine terk edilen ve uyarılara rağmen tedbir alınmadığı için batan 'MV Ulla' gemisi gibi ikinci vaka yaşanmadan satışın gerçekleşmesinden memnun olduklarını söyledi. Debboğlu, "Gemi 3 kez fırtına nedeniyle sürüklenerek batma tehlikesi geçirdi. Devlet adına 'Med Marine' adlı şirket kurtardı. Gemi sahipleri satılmaması için mücadele verirken, gemi kaderine terk edildi. Yargı bu konuda kararını vererek satış işlemi gerçekleşti. İskenderun İcra Müdürlüğünde ihale gerçekleştirildi. 10 milyon 126 bin liradan açıldı ve 20 milyona Med Marine şirketi satın aldı" diye konuştu.