THY - İstanbul
0553 313 94 23

4 yıldır demirli vaziyette olan hacizli gemi, 20 milyon liraya satıldı

Hatay'da, haciz nedeniyle 4 yıldır İskenderun Körfezi'nde bağlı olan, 'Aqua Herkules' isimli yolcu gemisi, icra yoluyla açık artırmada 20 milyon liraya satıldı.

04 Eylül 2018 Salı 17:29
4 yıldır demirli vaziyette olan hacizli gemi, 20 milyon liraya satıldı

Üzerindeki haciz nedeniyle 4 yıldır İskenderun Körfezi'nde demirli olarak satışı beklenen, kış aylarında fırtınada sürüklenerek, zaman zaman tehlike oluşturan 'Aqua Herkules' isimli yolcu gemisi, İskenderun Adliyesi'nde yapılan açık artırmada satışa çıktı. Hacizli gemi, açık artırmada, 'Med Marine' firması tarafından 20 milyon liraya satın alındı. Firmanın avukatı Mehmet Debboğlu, yıllar önce yükü nedeniyle kaderine terk edilen ve uyarılara rağmen tedbir alınmadığı için batan 'MV Ulla' gemisi gibi ikinci vaka yaşanmadan satışın gerçekleşmesinden memnun olduklarını söyledi. Debboğlu, "Gemi 3 kez fırtına nedeniyle sürüklenerek batma tehlikesi geçirdi. Devlet adına 'Med Marine' adlı şirket kurtardı. Gemi sahipleri satılmaması için mücadele verirken, gemi kaderine terk edildi. Yargı bu konuda kararını vererek satış işlemi gerçekleşti. İskenderun İcra Müdürlüğünde ihale gerçekleştirildi. 10 milyon 126 bin liradan açıldı ve 20 milyona Med Marine şirketi satın aldı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 17:29
  1. Hacizli gemi
  2. gemi
  3. 20 milyon liraya satıldı
  4. demir atan gemi
  5. hatay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran iddia! Tüm mal varlığını üstüne yapmış
    1. Savcı Yağmur cinayetinde kan donduran..
    2. TBMM Başkanı Yıldırım Eskişehir'de
    3. Diyarbakır'da feci kaza! Anne ve 40..
    4. ABD'den flaş uyarı: Kahire'deki..
    5. Akraba evliliği yapmayın!
    6. Manisa'da narkotik köpekleriyle..
    7. Bursa'da milyonluk haraç çetesine..
    8. Malatya'da FETÖ operasyonu! 7 kişi..
    9. Barzani'nin partisi ile Goran Hareketi..
    10. Gomis'ten Fatih Terim'e sürpriz
    11. BBP'li Destici'den seçim ittifakı..
    12. Pakistan'da Arif Alvi cumhurbaşkanı..
    13. Sirkeyle gargara yaparsanız...
    14. Ankara'da aranan FETÖ'cü kadın..
    15. Emre Belözoğlu ve Belhanda PFDK'ya..
    16. 4 yıldır demirli vaziyette olan..
    17. Güneşle gelen likopen sağlığı
    18. UEFA'dan FIFA kokartlı Ali Palabıyık'a..
    19. Kadınların kabusu: Meme Kanseri
    20. FETÖ'cü darbe gecesi bunları söylemiş!..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...