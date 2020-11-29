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Yerel 4 yıldır aranan adam, kısıtlama ihlalinde yakalandı
Yerel

4 yıldır aranan adam, kısıtlama ihlalinde yakalandı

Düzce'de 4 yıldır aranan şahıs, kısıtlamayı ihlal edince ekipler tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:23:00 -
4 yıldır aranan adam, kısıtlama ihlalinde yakalandı

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklarda devriye görevi yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Çavuşlar Mahallesi’nde 1 şahsın sokakta olduğunu tespit etti. Yunus timleri şahsı durdurarak GBT sorgusu yaptı.

Şahsın 2016 yılında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan dolayı kesinleşmiş cezası bulunan S.Y. olduğunu belirleyen ekipler, S.Y.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL pazara cezası uyguladılar.

Ayrıca S.Y.’yi gözaltına alan ekipler, Çilimli Cezaevine teslim etti.

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