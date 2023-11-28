4 yılda neler olmuş neler! Mansur’un usulsüzlükleri Sayıştay raporuna takıldı

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılına ilişkin raporunu tamamladı. Çok sayıda bulgunun yer aldığı raporda, muhasebe kayıtlarının hatalı tutulmamasından, çeşitli işlerden elde edilen bedel ve harçların ilçe belediyelerine tahsis edilmemesine, Şirket personellerinin herhangi bir sözleşmeye tabi tutulmadan çalıştırılmasından, belediye şirketlerine devredilen yerlerin ihalesiz bir şekilde kiraya verilmesine kadar birçok usulsüzlüğe rastlandı.

SAYIŞTAY’IN ABB’YE AİT 2023 YILI RAPORUNDAKİ BULGULAR DUDAK UÇUKLATTI

Sayıştay'ın 2023 denetim raporunda; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın usulsüz işlemleri tespit edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı usulsüzlükler “pes” dedirtti. 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca halk sağlığını tehlikeye atan, rüşvetle adam çalıştıran Yavaş birçok EYT’li personelinde tazminatını ödememesiyle günlerce gündemde kalmıştı. Seçimden önce şeffaf ve hesap veren belediye başkanı olacağı sözünü veren Yavaş’ın ayrıca ihalelerde yaptığı usulsüzlükler de hafızalardaki yerini koruyor. Bunca skandala rağmen algı operasyonları ile kendisini aklamaya çalışan Yavaş, bu sefer Sayıştay raporlarına takıldı. Sayıştay’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılına ilişkin raporunda, dudak uçuklatan bulgulara yer verildi.

YAVAŞ’IN TROL ORDUSUNUN BİR KISMI DA SAYIŞTAY RAPORLARINA TAKILDI

Algı belediyeciliği ile 4 buçuk yıldır vatandaşı oyalayan Mansur Yavaş’ın sosyal medya trollerinin bir kısmı da Sayıştay raporuna takıldı. Hazırlanan raporda ağırlıklı olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalıştırılan personelin toplam maliyeti 10 Milyon 939 Bin 768 TL olarak hesaplandı. Söz konusu raporda şu ifadelere yer verildi; “Raporda Büyükşehir Belediye Şirketlerinde çalışan 73 kişinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale vb. olmadan ve bütçeden herhangi bir gider yapılmadan Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde çalıştırıldığı tespit edilmiş. Yapılan incelemelerde, 2022 yılında toplam maliyeti 10 Milyon 939 Bin 768 TL olan 73 şirket personelinin ağırlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görevlendirildiği, bu kişiler için Büyükşehir Belediyesince doğrudan hizmet alımı ve sözleşme yapılmadığı gibi ilgili personelin sosyal hakları dahil tüm masraflarının şirket hesaplarından karşılandığı tespit edilmiş.”

YAVAŞ PERSONELLER İÇERİSİNDE İSTEDİĞİNE İSTEDİĞİ KADAR İKRAMİYE ÖDEMİŞ

Rozetsiz belediye başkanlığı yapacağını belirten Yavaş, göreve gelir gelmez eski dönemde işe giren birçok personeli işten çıkarıp yerine kendi adamlarını alması ile gündeme gelmişti. Bununla da yetinmeye Yavaş’ın Sayıştay raporunda adam kayırdığı ortaya çıktı. Sayıştay raporuna göre Yavaş’ın Performans Kriteri Belirlemeksizin Belediye Personeline İkramiye Ödediği belirtildi. Buna göre Yavaş, personeller içerisinde istediğine performans gözetmeksizin istediği kadar ikramiye öderken, istemediği personele daha az ikramiye ödemiş.

İŞTE MANSUR YAVAŞ’I YAKACAK BULGULAR!

Sayıştay tarafından hazırlanan 2023 raporunda yer alan bazı bulgular da şu şekilde sıralandı;

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BULGU 7: Altyapı Kazı Çalışmalarından Elde Edilen Zemin Tahrip Bedeli ve Ruhsat Harçlarının İlçe Belediyelerine Aktarılmaması

İdarenin gelir hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarındaki yerlerde yapılan kazı çalışmalarından elde edilen zemin tahrip bedeli ve ruhsat harcının bazı ilçe belediyelerine aktarılmadığı tespit edilmiş. Söz konusu hususa 2021 yılı denetim raporunda da değinilmiş ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılsonu itibari ile tüm ilçe belediyelerine gönderilmesi gereken toplam 114 Milyon 586 Bin 603 TL tutarında zemin tahrip ve ruhsat harcı payı bulunmaktadır.

BULGU 10: Büyükşehir Belediyesi Tarafından Elde Edilen Otopark Gelirlerinin İlçe Belediyelerine Aktarılmaması

Büyükşehir Belediyesi tarafından işlettirilmek veya kiraya vermek suretiyle elde edilen otopark gelirlerinin yüzde 50’sinin nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılmadığı anlaşılmış. ABB’nin 2022 yılsonu itibariyle kiraya vermek suretiyle elde edilen otopark geliri toplam 19 Milyon 690 Bin 897 TL olduğu tespit edilmiş. ABB söz konusu gelirin yarısının nüfuslarına göre ilgili ilçe belediyelerine dağıtmaması gerekirken bunu yapmaması dikkat çekti.

BULGU 12: Büyükşehir Belediyesi Tarafından Kiraya Verilen İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmaksızın Faaliyette Bulunması

Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesinin yetkisi altında bulunan bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu görülmüş. Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilen 2 bine yakın işyerinden 275 adet işyeri örnekleme yapılmak suretiyle seçilerek ruhsat yönünden zabıta memurları aracılığıyla fiili denetime tabi tutulmuş. Bu işyerlerinden 52 adedinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum İdare açısından ruhsatsız çalıştığı tespit edilen işyeri sayısı kadar işyeri açma izni harcının tahsil edilememesine ve dolayısıyla Belediyenin gelir kaybına uğramasına sebep olmaktadır.

BULGU 22: Devlet Memurları Kanunu’nda Belirlenen Sayıda Engelli Personel İstihdamının Sağlanmaması

Sayıştay raporunda İdare tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirlenen sayıda engelli personel çalıştırılmadığı tespit edilmiş. Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, Büyükşehir Belediyesinde memur kadrolarında toplam 3 bin 852 personel istihdam edildiği, istihdam edilen toplam memur sayısının %3’ü dikkate alındığında çalıştırılması gereken engelli memur sayısının 116 olduğu belirtilmiş. Ancak İdarede 90 kişinin engelli memur kadrosunda çalıştırıldığı tespit edilmiş.